PSG vs. Leipzig tendrá una gran cantidad de estrella del fútbol en el campo. Lionel Messi y Kylian Mbappé serán parte del encuentro de este martes en el Parque de los Príncipes; sin embargo, en la previa, ellos no fueron los que se robaron todos los ‘flashes’, sino Ronaldinho Gaúcho, quien es el invitado de honor del partido. Al encontrarse con el delantero argentino, no pudo evitar abrazarlo para una postal para el recuerdo.

‘Dinho’ se acercó al borde del campo antes del pitazo inicial. ‘Leo’, al verlo muy cerca a él, se aproximó presuroso para saludarlo y enfrascarse en un emotivo abrazo que duró varios segundos. La imagen fue captada por las cámaras de televisión.

Ronaldinho y Messi compartieron equipo en el FC Barcelona, donde formaron una amistad que perdura en el tiempo, pues jugaron juntos del 2005 al 2008.

El París Saint Germain fue el primer equipo del brasileño en su paso por el fútbol europeo. Después de su debut en Gremio, arribó a la Ciudad de la Luz en la temporada 2001/2002 y permaneció allí hasta 2003, cuando fue transferido justamente al cuadro catalán.

El campeón del Mundo en el 2022 no pasó desapercibido por París de todas formas. Allí convirtió 17 goles en 55 partidos y brindó 15 asistencias. No fue campeón ni batió récords, pero muchos de sus tantos fueron pinceladas de magia con sus característicos cambios de ritmos, gambetas, bicicletas y más.

“Un invitado de honor, un artista, un genio del fútbol. Nuestra leyenda, Ronaldinho, estará presente mañana en el Parques de los Príncipes durante el partido con el RB Leipzig”, escribió el PSG para anunciar la presencia del exfutbolista.

La invitación del PSG a Ronaldinho habría causado polémica en Barcelona. Él trabaja de embajador para el cuadro ‘culé', donde además cobra un sueldo fijo. Su accionar lo ha llevado a ser criticado en más de una ocasión, como cuando felicitó a Messi por su partida de la institución.





