PSG vs. Real Sociedad se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este martes 5 de marzo con Kylian Mbappé por la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League en partido que se llevará a cabo en el Estadio Reale Arena de la localidad de San Sebastián (España). El partido está programado para las 3 de la tarde (hora peruana y colombiana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Gol de Mbappé para el 1-0 de PSG vs. Real Sociedad. (Video: ESPN)

PSG vs. Real Sociedad: posibles alineaciones

PSG: Donnarumma, Achraf, Mukiele, Beraldo, Lucas Hernández, Ugarte, Vitinha, Fabián, Dembelé, Mbappé, Barcola.

Real Sociedad: Remiro, Traore, Zubeldia, Le Normand, Javi Galán, Zubimendi, Mikel Merino, Brais Méndez, Kubo, Becker, Barrenetxea.