El dolor por la derrota en los cuartos de final de la Champions League todavía no se asimila en Real Madrid. El conjunto merengue fue superado por Arsenal (5-1 en el global) y hoy las críticas apuntan hacia la cabeza del equipo: Carlo Ancelotti. El técnico conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa después del partido y se refirió a su futuro en el club más ganador de la historia.

"Ahora estamos en la pelea por LaLiga, tenemos la final de Copa, tenemos el Mundial de Clubes... Es una temporada interminable, pero hay que levantarse, es otra parte del fútbol a la que no estamos acostumbrados", expresó el entrenador italiano en un primer momento sobre lo que les queda por afrontar esta temporada.

Y como era de esperarse, cayó la pregunta sobre su continuidad en Real Madrid. “¿Mi futuro? No sé qué va a ser de mi futuro y no quiero saberlo...”, afirmó con una gran seguridad. Como se sabe, Ancelotti tiene contrato con el conjunto español hasta junio del 2026. Lo renovó a mediados del 2023.

Ancelotti: “No existen equipos invencibles”

El italiano es consciente de que la eliminación de la Champions League juega en contra. Para un club como Real Madrid, ganar este torneo es una obligación, aunque no siempre sucede. En esta ocasión, el equipo no ofreció un buen juego y fue superado por su rival, que ahora enfrentará al PSG en las semifinales.

“Es una decepción, pero hacer un análisis hoy no es correcto. Tenemos que tener la cabeza alta y admitir que esta temporada no ha sido la nuestra. No existen equipos invencibles”, manifestó Ancelotti al respecto, dejando en claro que era difícil remontar un 3-0 en contra en una torneo como este.

Sin embargo, ‘Carletto’ tampoco quiso referirse a si el duelo contra Arsenal en el Santiago Bernabéu fue el último partido en Champions League. “Ya lo he dicho, el día que termine aquí solo haré una cosa: dar las gracias al club. Que se acabe el contrato o no, me da igual. No he pensado en ningún momento que no sea el entrenador para el Real Madrid”, sostuvo.

Es necesario recordar también que Carlo Ancelotti está en la mira de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para hacerse cargo de la selección de Brasil. La intención de la ‘Canarinha’ es que ‘Carletto’ asuma para dirigir la recta final de las Eliminatorias 2026 y el Mundial del próximo año.

Según el diario Marca, en el Real Madrid vs. Arsenal estuvo Diego Fernandes, emisario de la CBF que mantiene contacto con el entorno de Ancelotti. De esa manera, en Brasil buscan acercarse al entrenador para convencerlo y ofrecerle el cargo. ¿Se dará?

