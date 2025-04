De un momento a otro, Universitario de Deportes perdió a su entrenador bicampeón Fabián Bustos, quien será anunciado en las próximas horas como técnico de Olimpia de Paraguay, y el siguiente en la lista sería Manuel Barreto, director deportivo y actual entrenador interino que debutará en ese flamante puesto, junto a Piero Alva de asistente, este viernes ante Binacional en Juliaca.

Manuel Barreto cumple su cuarta temporada en Ate desempeñándose como jefe del área deportiva, pero en su última entrevista con el programa D&T reconoció que su labor le ha generado desgaste, por lo que entiende que su tiempo en la ‘U’ está cerca de llegar a su fin.

Cuando le consultaron sobre su regreso a la dirección técnica de manera interina, dijo que “Mi familia me dice ‘tú estás loco, tú siempre por la ‘U’ das todo’, pero es lo que me ha tocado, por eso digo que ha significado un desgaste grande y que mi tiempo en el club está llegando a su tramo final”

“Está siendo un cuarto año muy desgastante, siento que he cumplido con todo lo que me he propuesto en el club, he cumplido con el 90% de los objetivos que me he planteado a nivel profesional, a nivel formativo”, agregó el exfutbolista.

Siguiendo con ella, aseguró que ha cumplido su objetivo. “Hemos logrado, lo más importante para mí era, cuando llegue al club, me rogaban mis amigos, me decían ‘no podemos hablar en el grupo de WhatsApp’, hemos recuperado la ilusión, el sentido de pertenencia, la alegría, la alegría que me da ver gente de la ‘U’ con su camiseta, orgullosa de su equipo, hinchando el pecho, eso lo recuperamos”, agregó.

Habló, además, de todas las esferas del club. “Le he dedicado la vida, era construir un departamento de fútbol sólido, donde el talento se pueda desarrollar. Las categorías formativas estaban secuestradas, hoy somos el puntero del Acumulado, vigentes campeones de reserva, me ha tocado levantar cinco copas a nivel profesional. Si bien soy una persona humilde, no soy ningún bobo, ningún ingenuo de saber que en cuatro temporadas, que me tocó formar equipos, ustedes saben que pasó a final de esos años”, apuntó.

¿Cuál es la deuda faltante para Barreto? “Evidentemente a nivel internacional”, dijo, con respecto a que Universitario de Deportes no ha podido avanzar de fase en la Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

Universitario de Deportes derrotó 4-1 a FBC Melgar en el estadio Monumental. Fotos: Fernando Sangama/ @photo.gec

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de golear por 4-1 a Melgar, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Deportivo Binacional, en el duelo correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el viernes 18 de abril desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

