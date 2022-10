Gran sorpresa causó el último martes el empate sin goles entre Manchester City y Copenhague en la cuarta fecha de fase de grupos de la Champions League. Con Erling Haaland en el banquillo los 90 minutos, el cuadro inglés fue incapaz de vulnerar la portería de un inmenso Kamil Grabara, que se consolidó como la figura del partido luego de atajarle un penal a Riyad Mahrez antes de la primera media hora de juego. Sin embargo, Pep Guardiola ya sabe de este tipo de problemas en competiciones europeas. Candidato con sus equipos en varias oportunidades, el estratega catalán ha tenido más de un traspié en la competencia más importante de clubes, aquella que no ha vuelto a conquistar por un solo motivo: el Real Madrid.

Así lo hizo saber el mismo DT en la previa del cotejo en el Estadio Parken. “¿Nos puedes contar un poco por qué es tan difícil?”, fue la consulta de un medio de comunicación, a lo que el entrenador respondió con un sólido mensaje: “Porque el Real Madrid siempre está ahí”, aseguró entre risas, haciendo referencia a la llave de semifinales en la temporada pasada, donde británicos y españoles se enfrentaron. Como se recuerda, el primer partido en Manchester fue ganado por los ‘Citizens’ por un ajustado 4-3, pero en la vuelta los madridistas impusieron condiciones por 3-1 y consiguieron el boleto a la final.

Mas tarde, en conferencia de prensa, Guardiola dijo no estar tan preocupado con el empate ante Copenhague y resaltó el trabajo táctico y físico que realizaron sus dirigidos. “Empatar después de jugar una hora con diez es como ganar. Es un buen punto. Estos muy satisfecho. Es duro jugar con uno menos, la amplitud de la cancha se hace difícil de controlar. Hicimos muchas posesiones largas. Con los cambios tuvimos la sensación de que pudimos romper su defensa”, aseguró ante las cámaras.

En otro momento manifestó no haber visto las jugadas polémicas, aunque preguntado por la mano de Mahrez en el gol anulado a Rodri, argumentó que hay decisiones así en todos los partidos el hizo referencia al penal no pitado a favor del Barcelona la semana pasada contra el Inter de Milan.

Finalmente, explicó la suplencia de varios jugadores que habitualmente son titulares, como Erling Haaland, que no llegó a disputar ni un solo minuto. El estratega aseguró que esto se debió a problemas físicos: ”Terminó el partido contra el Southampton muy cansado y no se recuperó bien los últimos días. Hoy estaba un poco mejor, pero decidimos no arriesgar”.





¿Cuándo vuelve a jugar el Manchester City con Haaland?

Luego del choque en Dinamarca por la Champions League, el cuadro británico deberá enfrentar este fin de semana a un alicaído Liverpool. Conseguir tres puntos en su visita a Anfield serán virales para continuar en la lucha por el título de la Premier con el Arsenal. Tras el partido ante los ‘Reds’, el City chocará con la revelación del torneo, el Brighton & Hove Albion, antes de volver a competir en Europa, cuando visite el día 25 del presente mes al Borussia Dortmund.





