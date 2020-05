Los hinchas del Liverpool aún no olvidan ni perdonan la polémica acción de Sergio Ramos sobre Mohamed Salah en la final de la Champions Legue 2018. El egipcio, en gran forma en esa temporada, salió lesionado del encuentro tras un choque con el capitán del Real Madrid, que alzó su tercera Copa de Europa de manera consecutiva. Y uno de esos hinchas es Harvey Eliott, la ‘joya’ de la Premier League.

El delantero de 17 años, que se convirtió gracias al Fulham en el debutante más joven del torneo inglés, reveló que pudo fichar por el Madrid la temporada pasada, pero que finalmente eligió irse a Anfield, precisamnete, por esa acción de hace dos años.

“Le dije que no al Real Madrid porque es un club que no me gusta después de lo que le hizo Sergio Ramos a Mohamed Salah”, manifestó en declaraciones brindadas a ‘The Athletic’.

Harvey Elliott, futbolista del Liverpool.

Visitó el Bernabéu

Eliott estuvo, literalmente, en el Madrid, pues estuvo en el Santiago Bernabéu y las instalaciones del club, en un protocolo habitual para este tipo de jóvenes promesas, acompañado de emisarios de la ‘Casa Blanca’.

Un año antes de la visita, Harvey Elliot había estado con su padre en Kiev, en la final de aquella Champions, como un hincha más de los ‘Reds’, que cayeron 3 a 1 tras los goles de Benzema y doblete de Bale. Mané puso el 1 a 1 parcial.

