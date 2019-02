La historia del Barcelona: el cheque en blanco que rechazó de Jong para ir al PSG

Hace un tiempo atrás, Frenkie de Jong y su agente tenían incertidumbre sobre el futuro que debía elegir el futbolista holandés de cara a la próxima temporada. Muchos equipos en Europa preguntaron por la joven promesa holandesa. Juventus, Manchester City, Barcelona y PSG eran los principales postores por el mediocampista del Ajax. Los días pasaban en el mercado de fichajes, pero el jugador no se decidía de cara al 2019-20. En el camino, Ajax comenzaba a inclinarse por dos propuestas (Barca y PSG) y la última palabra ya quedaba en De Jong.



¿Por qué Frenkie se decidió por la oferta del Barcelona? Ya lo hemos indicado antes: no se trataron de los millones que le ofrecieron al Ajax ni el sueldo al futbolista, sino el estilo de juego que profesa y profesará el Barca de aquí en adelante. Su ADN no cambia con el técnico y tendrá lugar en el primer equipo, mientras que en París siempre habrá dudas sobre su presencia en el equipo titular y la forma que juegue el PSG para cada temporada.



De hecho, en la previa del Real Madrid vs. Ajax en Ámsterdam, medios de España señalan que Frenkie de Jong rechazó un cheque en blanco de parte de Nasser Al Khelaifi para convertirse en el futbolista del PSG. De Jong no quería jugar en Francia, sino en la élite del fútbol como lo es LaLiga. En Barcelona puede convertirse en los mejores futbolistas del mundo, en el PSG apenas un miembro más de una plantilla de superestrellas con un futuro incierto.



Mientras se recuerda que ambos equipos hicieron las mejores negociaciones (el PSG apostó por lo económico y el Barcelona por arroparlo en la historia del club), Frenkie de Jong juega este miércoles el partido más importante rival de su carrera: ante el clásico rival, el Real Madrid.