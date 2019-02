Pudo haber un giro de 180 grados: cuando Modric pudo firmar por el Ajax de Holanda

Pudo haber vestido la camiseta roja y blanca y quizás nunca hubiese llegado al Real Madrid. La historia de Luka Modric pudo haber dado un giro de 180 grados hace 12 años cuando aún era futbolista del Dinamo Zagreb. El mediocampista croata tenía 21 años y despertaba el interés de algunos equipos de Europa, pero fue el Ajax quien se acercó de primera fuente y la mandó una oferta al club en donde se formó el futbolista. Aquí un poco más de la historia.



Como se recuerda, Modric tenía ganas de jugar en Holanda, había algunos que comparaban su fútbol con el de Cruyff, por lo que moría por llegar a la Eredivisie y demostrar todo el talento que tenía en sus pies. No obstante, el Dinamo Zagreb, en ese mismo mercado, vendía a Eduardo Da Silva al Arsenal a cambio de 17 millones de euros y prohibía la venta de otro jugador de cara a esa temporada. El Ajax no podía hacer más por el balcánico.



Esa fue la única oportunidad que tuvo de jugar en Holanda, puesto que luego de una temporada, Tottenham – el clásico rival del Arsenal – ofrecía 21 millones de euros por el pase de Luka Modric, a lo que únicamente tuvo que hacer maletas e irse a la Premier. De ahí la historia la conocemos todos: destacó en la liga inglesa y fue al Real Madrid.



En la previa del Real Madrid vs. Ajax se recuerda el caso de un jugador que será titular este miércoles en Holanda. Modric es uno de los mejores del mundo y en Ámsterdam se lamentan un poco porque no pudo pasar ese fútbol que luego fue reconocido mundialmente.