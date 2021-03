Juegan EN DIRECTO Real Madrid vs Atalanta EN VIVO y ONLINE este martes 16 de marzo por el partido de vuelta de los octavos de final de Champions League en el estadio Alfredo Di Stéfano, desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local). Sigue la transmisión del encuentro por la señal de ESPN 2 y ESPN para América Latina; y por Movistar Liga de Campeones en España. Mira las principales incidencias por el MINUTO A MINUTO de Depor.

El Real Madrid va por delante en la eliminatoria, pero no debe confiarse porque su ventaja no es muy grande y recibirá a un rival que no llegará rendido y que tratará de ser lo atrevido que no pudo ser en su estadio, lastrado en parte por la temprana expulsión de Freuler y por el control que ejerció su rival.

El Atalanta sabe que la presión y la obligación es de los de Zinédine Zidane que no quiere empezar a levantar el ‘viejo’ muro con el que se toparon a mediados del inicio del siglo XXI cuando desde 2005 hasta 2010 no pudieron superar los octavos de final ante rivales de diversa entidad para luego encadenar como mínimo semifinales y cuatro títulos antes de caer en las dos últimas temporadas ante el Ajax y el Manchester City, en ambos casos perdiendo como local, con los ‘ajacied’ tras haber ganado la ida por 1-2 y perdiendo por 1-4 la vuelta.

Real Madrid vs. Atalanta: horarios en el mundo

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Chile: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 12:00 horas

Estados Unidos (este): 15:00 horas

España: 21:00 horas

Para ello, el 13 veces campeón tendrá que ofrecer su cara de las ‘grandes citas’ de esta temporada, en las que ha mostrado mucha más fiabilidad. Zidane ya pareció pensar más el sábado pasado en la visita de los de Gian Piero Gasperini que en el Elche y cerca estuvo de despedirse de la carrera por LaLiga Santander si no hubiese venido la reacción con los cambios.

Lo que parece casi descartado es que Zidane repita también el experimento de los tres centrales y que juegue con el capitán Sergio Ramos, que ya se probó durante más de una hora ante el Elche, junto a Varane, con la posibilidad de Nacho como lateral derecho para dotar de más consistencia defensiva de cara a frenar a un rival que lleva mucho peligro por los lados con sus dos carrileros.

El Atalanta querrá mejorar su imagen de la ida, donde no pudo ofrecer ese fútbol atractivo que le ha llevado a ser elogiado en toda Europa, perjudicado por la temprana expulsión de Freuler, la principal baja de Gasperini junto a la conocida de Hateboer, aunque también tiene la duda en defensa del albanés Djimsiti, que de no jugar sería sustituido por Palomino.

Real Madrid vs Atalanta: alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Nacho, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Modric, Kroos; Lucas Vázquez, Rodrygo, Asensio y Benzema.

Atalanta: Gollini; Tolói, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Pasalic, Gosens; Pessina; Muriel y Zapata.

