Atalanta se reunió este domingo en su centro deportivo para preparar la visita del martes al Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, en una sesión en la que el neerlándes Hans Hateboer y el croata Bosko Sutalo se ejercitaron al margen. El equipo de Bérgamo encarará el partido con la moral alta, tras asaltar los puestos de Liga de Campeones de la Serie A, y con una delantera en gran estado de forma, después de que Luis Muriel firmara un golazo al Spezia y Duván Zapata y Josip Ilicic dieran unas buenas asistencias en el triunfo por 3-1.

El técnico Gian Piero Gasperini reconoció que ya tiene “más o menos” clara la alineación para la visita al estadio Alfredo Di Stéfano, en el que el Atalanta intentará remontar el 0-1 de la ida, en un partido en el que no podrá contar con el suizo Remo Freuler, expulsado en el primer encuentro.

En el duelo contra el Spezia el preparador italiano solo sacó en los últimos segundos al centrocampista Matteo Pessina, quien es el favorito para reemplazar a Freuler en el centro del campo junto al “intocable” holandés Marten De Roon. Es posible que el croata Mario Pasalic, protagonista con un doblete al Spezia, complete el centro del campo.

Gasperini alista la vuelta de octavos de final entre Real Madrid y Atalanta. (Foto: AFP)

Las principales dudas están en la delantera, donde Duván e Ilicic se perfilan como favoritos para salir desde el comienzo, para aprovechar el cambio de ritmo y la velocidad y técnica al contragolpe de Muriel, un auténtico revulsivo para los de Bérgamo cuando sale del banquillo.

“Es correcto tener confianza, no nos vamos a Madrid de paseo, es un resultado difícil de recuperar, no descubrimos hoy el valor del Madrid, pero (estamos motivados) ya que no pudimos jugar la ida, porque tuvimos que sufrir en defensa, y no pudimos jugar once contra once”, dijo Gasperini el viernes al acabar el partido liguero.

“Es un partido que nos da orgullo jugar, con una clasificación que todavía no está perdida. Podemos intentarlo, esto nos da satisfacción”, agregó el preparador italiano, que sigue profundamente molesto por la roja directa vista por Freuler a los 18 minutos de la ida, que considera injusta.

“Para empezar sería bonito jugar con once todo el partido en Madrid”, aseguró recientemente De Roon, preguntado sobre qué necesitará el Atalanta para remontar al equipo de Zinedine Zidane.

