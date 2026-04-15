Champions League
Real Madrid vs. Bayern EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN y Disney Plus
Real Madrid vs. Bayern se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 2:00 p.m. por los cuartos de final de la Champions League. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN, Disney Plus, Movistar Liga de Campeones, TNT Sports y HBO MAX.
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¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Bayern?
El encuentro entre Real Madrid vs. Bayern está programado para este miércoles 15 de abril desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.