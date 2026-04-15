Champions League 

Real Madrid vs. Bayern EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN y Disney Plus

Real Madrid vs. Bayern se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 2:00 p.m. por los cuartos de final de la Champions League. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN, Disney Plus, Movistar Liga de Campeones, TNT Sports y HBO MAX.

Real Madrid vs. Bayern Múnich se enfrentan por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. (Diseño: Depor)
Real Madrid vs. Bayern Múnich se enfrentan por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. (Diseño: Depor)
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¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Bayern?

El encuentro entre Real Madrid vs. Bayern está programado para este miércoles 15 de abril desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

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Bayern Múnich llega a este partido luego de golear por 5-0 al St. Pauli por la Bundesliga.

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Real Madrid llega a este partido luego de empatar por 1-1 con el Girona por LaLiga.

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El Allianz Arena será el escenario principal para el partido entre Real Madrid vs. Bayern.

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El partido entre Real Madrid vs. Bayern Múnich es válido por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias de este partido entre Real Madrid vs. Bayern Múnich.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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