Real Madrid vs. Bayern Múnich se miden en el duelo estelar de las revanchas en la fase de cuartos de final de la Champions League 2025-2026. El duelo se jugará en el Allianz Arena de Múnich. En esta nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y demás detalles. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

En el encuentro de ida, disputado en el estadio Santiago Bernabéu, los bávaros impusieron condiciones desde el inicio del juego y se quedaron con la victoria de 2-1. Para la visita anotaron Luis Díaz y Harry Kane. En tanto, el descuento que le da vida a la ‘Casa Blanca’ fue marcado por el francés Kylian Mbappé.

Si bien Bayern Múnich parte como amplio favorito para acceder a las semifinales del torneo, Real Madrid ya ha demostrado su jerarquía en este tipo de definiciones, por lo que la serie queda abierta a lo que ocurra este miércoles.

Además, los dirigidos por Álvaro Arbeloa saben que es su única chance de salvar la temporada con LaLiga muy complicada de ganarla por la gran ventaja que tiene Barcelona. Son 9 puntos a falta de 21 por jugar, pese a que resta un clásico en el Camp Nou.

Kilyan Mbappé es la gran carta gol de los blancos para darle vuelta a la serie. (Foto: Real Madrid)

Alineaciones probables:

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch; Arda Guler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch; Arda Guler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé. Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Jospi Stanisic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane.

Como se recuerda, Real Madrid es el club más campeón de esta competición con 15 títulos. En tanto, los bávaros levantaron el trofeo en 6 oportunidades.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Bayern?

El encuentro entre Real Madrid vs. Bayern está programado para este miércoles 15 de abril desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Bayern?

El partido entre Real Madrid vs. Bayern se disputará en el Allianz Arena de Múnich, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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