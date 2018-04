Real Madrid vs. Bayern Munich se miden este miércoles (1:45 p.m. hora peruana por FOX Sports y ESPN) en el Allianz Arena por la semifinal de ida de la Champions League. El partido no solo significa una revancha para los teutones luego de la eliminación de la temporada en cuartos de final, sino también un duelo especial para James Rodríguez. El colombiano se ve de nuevo las caras con Zinedine Zidane.

Horarios en el mundo País Hora Perú 1:45 p.m. FOX Sports y ESPN Argentina 3:45 p.m. FOX Sports y ESPN México 1:45 p.m. FOX Sports y ESPN Colombia 1:45 p.m. FOX Sports y ESPN Ecuador 1:45 p.m. FOX Sports y ESPN Chile 3:45 p.m. FOX Sports y ESPN Nueva York 2:45 p.m. California 11:45 a.m. España 8:45 p.m.

Zinedine Zidane tiene diez jugadores fijos para el once que alineará en la ida de semifinales de la Champions League en el Allianz Arena ante el Bayern Munich y un puesto 'libre' con tres candidatos, Karim Benzema, Marco Asensio y Lucas Vázquez, y la opción remota de un Gareth Bale en declive.



La transición de la 'BBC' de indiscutible a descartable la ha realizado Zidane en partidos claves recientes, cuando el equipo blanco puso en juego toda su temporada en la Liga de Campeones, y no le tembló el pulso para convertir en suplente fijo a Bale.



Los grandes duelos europeos ante PSG y Juventus dejan señalado definitivamente al galés, con la cabeza ya en una próxima salida del Real Madrid. Después de ser suplente en tres noches señaladas, la titularidad en la vuelta de cuartos de final en el Santiago Bernabéu fue una oportunidad clave que dejó escapar. Duró 45 minutos en el campo.



Es el futbolista que menos opciones tiene de completar un once para el que diez jugadores son fijos. Son Keylor Navas en la portería y una defensa con Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, al que tanto añoró por su liderazgo en la vuelta de cuartos ante el Juventus, y Marcelo.



El centro del campo, con Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos en un nuevo regreso a la que fue su casa en Múnich, más la magia de Isco como enganche con el devorador del gol, Cristiano Ronaldo, que ha marcado en sus doce últimos partidos con el Real Madrid.



En función del dibujo por el que apueste Zidane, todo apunta al 4-4-2, decidirá si dar la enésima oportunidad a Karim Benzema en punta, confiado en que al fin llegue el gol tan esperado de un 9 sin pegada (9 tantos en 39 partidos esta temporada); o aumentar el trabajo defensivo de ayudas a laterales y la velocidad en transición con posesión que aportan Marco Asensio o Lucas Vázquez.



En su última visita, en la ida de los cuartos de final de la pasada edición, la apuesta de Zidane fue la 'BBC' y con buen resultado. Cristiano Ronaldo firmó un doblete para el dar el triunfo por 1-2 al Real Madrid en un camino al título en el que se midió siempre a grandes rivales, como le ha ocurrido en la actual edición.