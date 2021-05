Podría llegar a su segunda final de Champions League de manera consecutiva, y está a un solo partido de hacerlo. Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, afirmó que están “preparados para la gran pelea” que supondrá medirse al Real Madrid en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones, este miércoles en Londres.

“Estamos en el momento en el que nos gustaría estar para un partido tan crucial como este”, dijo el alemán en declaraciones tras la victoria ante el Fulham por 2-0 en la Premier League.

“No tenemos que estar preocupados ni arrepentirnos de nada. Será emocionante. Estamos preparados para una gran pelea y estoy seguro de que necesitaremos una gran actuación porque el Madrid nos lo va a hacer pasar mal”.

“Estoy muy contento de llegar con este grupo a una semifinales”, añadió el técnico alemán.

Kovacic, sigue de baja

Mateo Kovacic se quedará sin reencontrarse con el que fuera su equipo entre 2015 y 2018. El centrocampista será baja para la vuelta de las semifinales de Champions entre Chelsea y Real Madrid, según apunta Daily Mail.

El croata sufrió un pequeño contratiempo en la zona muscular en lo que es una baja importante para Tuchel, según recoge el medio británico, que además señala que Rudiger tiene serias opciones de jugar con máscara ante el equipo de Zidane. El defensa ha entrenado este domingo con protección en la cara.

Sobre Ramos

Tuchel también fue consultado sobre la posible presencia de Sergio Ramos y cómo podría condicionarle a la hora de jugar con un nueve o sin él.

“O quizás no jugar con ningún delantero y que Ramos no tenga nada contra lo que luchar. Eso también podría ser una solución. Todavía no me he decidido. Esperemos a ver si está en forma, cuando esté en forma”, señaló el alemán.

Y añadió: “Es otro reto porque es el líder del grupo y el tipo va a dar muchas soluciones a cualquier cuestión que ojalá les planteemos. Vamos a esperar a ver quién está en buena forma y en buen estado de forma y de qué forma jugamos y dónde intentamos hacerles daño. No sabemos si juegan con cinco o con cuatro. Muchas preguntas, pero necesitamos las respuestas, no ahora. Es suficiente con que las tengamos el miércoles”.

