¡Todo listo para conocer al nuevo campeón! El próximo 1 de junio de 2024, el Estadio de Wembley en Londres será el escenario de la final de la UEFA Champions League, un emocionante enfrentamiento entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. Los ‘Blancos’ buscarán su decimoquinto título, mientras que los ‘Negriamarillos’, tras una destacada campaña, anhelan su segundo trofeo en este torneo. Este choque no solo promete un espectáculo deportivo de primer nivel, sino también momentos emotivos y despedidas significativas en ambos equipos. A continuación, te proporcionamos todos los detalles sobre este emocionante partido, incluyendo la guía de horarios y canales para que no te pierdas esta gran definición europea.

El Real Madrid se prepara para esta final con la firme determinación de añadir su decimoquinta Champions League a su impresionante palmarés. Este equipo, con un legado histórico y un dominio destacado en el torneo, reafirmó una vez más su capacidad para brillar en los momentos más importantes. Cada paso en su camino hacia la final ha sido testigo de su determinación y fortaleza, destacando su compromiso y habilidad para superar desafíos y adversidades.

El equipo bajo la dirección de Carlo Ancelotti ha superado a rivales de alto calibre en su camino hacia Wembley. En los octavos de final, demostraron su calidad al vencer al Leipzig de manera convincente. En los cuartos de final, se enfrentaron al Manchester City, uno de los principales contendientes, y los eliminaron en una serie emocionante. En las semifinales, se midieron contra Bayern Múnich, otro gigante europeo, y salieron victoriosos, destacando su capacidad para enfrentar y vencer a equipos de gran nivel.

Para el Dortmund, esta final es una oportunidad de redimirse. Los recuerdos de la final de 2013, también en Wembley, todavía están vívidos en la memoria de los seguidores del Dortmund, donde el Bayern Munich se llevó el trofeo en un partido ajustado que terminó 2-1. Ahora, bajo la dirección de Edin Terzić, el equipo tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su historia y buscar la victoria.

El recorrido del Dortmund hacia la final también fue notablemente impresionante. En los octavos de final, logró eliminar al PSV Eindhoven con una actuación sólida y convincente. En los cuartos de final, se enfrentó al Atlético de Madrid, superándolos con un juego táctico y efectivo que les permitió avanzar con determinación. Luego, en las semifinales, derrotó al Paris Saint-Germain, lo que evidenció su capacidad para competir con los mejores equipos del continente y confirmó su lugar en la gran final de la Champions League.

Según el historial de enfrentamientos, Real Madrid y Borussia Dortmund han cruzado caminos en múltiples ocasiones a lo largo de la historia. Si nos centramos en los últimos cinco partidos, observaremos que los españoles tienen una ligera ventaja con dos victorias, dos empates y una derrota frente a los alemanes. El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 6 de diciembre de 2017, durante la jornada 6 del Grupo H de la Champions League. En este emocionante encuentro, disputado en el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid se impuso 3-2 con goles de Borja Mayoral (8′), Cristiano Ronaldo (12′) y Lucas Vázquez (81′). Por su parte, Pierre-Emerick Aubameyang anotó un doblete (43′ y 48′) para los ‘Negriamarillos’.

La final de la Champions League 2024 tendrá un significado especial debido a las despedidas de dos figuras legendarias del fútbol: Marco Reus y Toni Kroos. Reus, emblemático jugador del Borussia Dortmund, anunció que dejará el club al final de la temporada para embarcarse en una nueva aventura en un destino aún desconocido. Por su parte, Toni Kroos, destacado centrocampista del Real Madrid, confirmó que este será su último partido como profesional antes de retirarse. Ambos futbolistas buscarán cerrar sus carreras con un triunfo histórico en uno de los escenarios más icónicos del fútbol.





¿A qué hora juegan Borussia Dortmund vs. Real Madrid?

La final de la Champions League 2024 entre Borussia Dortmund y Real Madrid se jugará el sábado 1 de junio. A continuación, te proporcionaremos los horarios, aunque debes tener en cuenta que pueden variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 2:00 p.m.; en Chile, Bolivia y Paraguay, a las 3:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, será a partir de las 4:00 p.m. Es importante mencionar que en México está programado para iniciar a la 1:00 p.m.





¿En qué canales TV ver Borussia Dortmund vs. Real Madrid?

La emocionante final de la UEFA Champions League entre Borussia Dortmund y Real Madrid estará disponible para ser vista en toda América Latina a través de canales como ATV, ESPN, STAR Plus, MAX, TNT Sports, Paramount+ y Movistar para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Además, no olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa de este emocionante encuentro, con las mejores incidencias y análisis. ¡No te lo pierdas!





¿En dónde jugarán Borussia Dortmund vs. Real Madrid?

La gran final entre Borussia Dortmund y Real Madrid se llevará a cabo este sábado 1 de junio en el emblemático Estadio de Wembley, ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra. Este recinto, uno de lo más importante en el fútbol, fue testigo de eventos deportivos y culturales destacados a lo largo de su rica historia, incluyendo la Copa del Mundo de 1966 y la final de la UEFA Champions League.

