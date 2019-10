Cristiano Ronaldo lo tiene decidido: quiere enfrentar al Real Madrid en esta Champions League

Cristiano Ronaldo tiene sed de venganza. El delantero portugués mantiene una buena relación con Florentino Pérez y el resto de sus ex compañeros en el equipo de Zinedine Zidane, pero el atacante también tiene hambre de un partido que golpee a los madridistas. De acuerdo a medios italianos, ‘CR7’ desea enfrentar al Real Madrid en fases finales de la Champions League. El deseo es grande, pese a que no lo ha dicho de manera explícita a sus compañeros de juego.



¿El motivo? En el presente, el Real Madrid no es un rival de temer para él y el resto de jugadores de la ‘Vecchia Signora’. El Madrid, que pelea por el segundo puesto en el Grupo 1 de la Champions, no tiene jugadores de renombre – pese a lo que diga el fichaje de Hazard – ni tampoco mantiene una línea de juego que genere buenos comentarios. La situación del equipo es bastante irregular y en Turín reconocen el caso del equipo de ‘Zizou’.



Juventus enfrenta este martes al Lokomotiv y busca un triunfo para afianzarse en zona de clasificación. El equipo de Cristiano aspira al primer lugar por encima del Atlético de Madrid, que juega contra el Bayer Leverkusen en el Wanda Metropolitano. Esa es la historia.



La venta a la Juventus

Cristiano Ronaldo se fue a la Juventus a cambio de 100 millones de euros , en lo que ha sido un pase que los madridistas han criticado con bastante fuerza. Luego de la salida del luso, Florentino Pérez no trajo un megacrack para reemplazarlo en la alineación titular.



Real Madrid enfrenta al Galatasaray en el ‘Infierno de Estambul’ con la consigna de ganar o ganar para ellos. Una derrota los pone a tiro de la eliminación. Y puede haber crisis.



