Zidane, es hora de preocuparse: la Europa League empieza a tocarle la puerta al Real Madrid

Zinedine Zidane terminó la temporada pasada con una serie de dudas que no dejaron nada tranquilos a los altos mandos del Santiago Bernabéu. Su segunda etapa en el Real Madrid no iniciaba con el mejor sabor de boca; sin embargo, la directiva quedó satisfecha con la clasificación a la Champions League con la certeza que en el 2019-20 las cosas cambiarían. El equipo sería armado por él y el nivel de concentración que lo llevó a levantar tres 'Orejonas' regresaría. Esto no ha sucedido.

El pasado fin de semana cayeron a manos del Mallorca en Son Moix y quedaron claras las falencias del plantel. No existe reacción y cada vez que se ponen por debajo en el marcador les es difícil levantar cabeza. Lago Junior anotó a los 7 minutos e hizo temblar a más de uno. Incluso Álvaro Odriozola perdió el control y se fue expulsado. Darle vuelta al mal momento cuesta.

No existe un cambio en los de ‘Zizou’, desde su regreso al banquillo solo ha ganado su mitad de sus partidos desde que volvió el francés. 10 triunfos, 5 empates y otras tantas derrotas en 20 partidos sentencian la mala racha. En las diez ligas anteriores a esta el Madrid había culminado siempre la novena jornada con al menos seis victorias, salvo en el 2012 y 2015 que ganaron 5 de la mano de Mourinho, y en la pasada que fueron cuatro con Lopetegui.

La expulsión de Odriozola en el Real Madrid vs. Mallorca. (Bein Sports)

En la LaLiga hay mucho camino por recorrer, pero ahora llega un nuevo dolor de cabeza: La Champions League. Zidane explicó que “no va a decir que está preocupado”, pero tiene que estarlo. Se acerca una visita que puede colocarlo en una situación más que desfavorable.

Este martes, visitarán Estambul para enfrentar al Galatasaray , club que tal vez no cuente con su mejor Radamel Falcao , quien llega sentido del tendón de Aquiles, pero que no bajará los brazos debido a que juega con en casa y es cada vez más fuerte con su estadio abarrotado de fervientes fanáticos.

Real Madrid comparte con los turcos la parte baja del Grupo A con una unidad; sin embargo, los liderados por Fatih Terim recibieron hasta el momento menor cantidad de goles. Tienen una diferencia de -1, y los blancos de -3. Las dudas del último encuentro con el Brujas en el Bernabéu hacen temblar aún más a los altos mandos. Si no ganan, el peligro de la Europa League es real.

De no sacar tres puntos, el Madrid tendría que pelear por quedarse con el tercer lugar de su sector. Esta sería la primera vez que los blancos participan del torneo de segundo orden europeo. Fueron parte de la UEFA Cup por última vez en 1994-95, pero esta cambió hace algunos años a como la conocemos.

Luka Modric y Gareth Bale serán las bajas para el partido del martes. Ambos, jugadores con experiencia, algo que también ha sido un factor determinante a la hora de enfrentar los malos resultados. Todo quedará en las manos, o bueno, en los pies, de Eden Hazard, que no termina de demostrar, y de armas en el ataque como Vinicius y Benzema. El momento de prueba pasó y ahora llega el momento de la verdad.

¿Qué tanto conoce Zidane Estambul?

Tras 12 años sin alzar la 'Orejona', en la temporada 2013-14 el Real Madrid obtuvo, por fin, su tan ansiada 'Décima' tras vencer en la final de Lisboa al Atlético de Madrid con un gol épico de Sergio Ramos a los 92' que dio inicio a la remontada (4-1). Pero aquel desenlace final para los 'merengues', tal vez pocos recuerdan, empezó en el Ali Sami Yen con un contundente 6 a 1 al Galatasaray , el rival del martes por la Champions League , que podría decidir la suerte de Zidane en el banquillo.

