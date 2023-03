Eden Hazard, de poca actividad esta temporada, desveló en una entrevista con RFTB, un medio nacional de Bélgica, que su relación con Carlos Ancelotti es inexistente y que no hablan “aunque nos respetamos”. Así, en la rueda de prensa previa al partido ante Liverpool por la Champions Lague, el técnico del Real Madrid fue preguntado por el asunto y lo confirmó.

“Es verdad que no hablamos pero es no es importante, te pasa también con los hijos que hablas más con uno que con otros. Lo importante es que nos respetamos”, señaló el técnico de los merengues.

Además, dejó en claro los motivos de su ausencia sobre el campo, los cuales son exclusivamente por el presente de ‘Vini’: “No juega porque hay competencia. Eso es así. Y ahora está jugando Vinicius que es muy importante”.

Estas palabras de Hazard han provocado que Ancelotti no garantice su continuidad la temporada que viene. Al belga le queda una temporada de contrato y el entrenador ha puesto en duda su futuro.

Al punto que, por sus palabras, no le quiere: “Para el próximo año yo cuento con los jugadores que me pone el club a mi disposición”. Más claro no puede ser el entrenador del Madrid con el asunto del jugador belga.

¿A qué hora y en qué canales juegan Real Madrid vs. Liverpool?

El partido, por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, se desarrollará este miércoles 15 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu. El duelo arrancará a las 3 de la tarde (hora peruana) y en América Latina será transmitido por ESPN Deportes, STAR Plus y HBO Max (México).

El encuentro entre Real Madrid y Liverpool se ha dado en varias ocasiones. No obstante, el cotejo más reciente entre ambos conjuntos se dio hace apenas unas semanas en Anfield Road. El marcador favoreció a los españoles por 5-2.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.