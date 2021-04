Steven Gerrard ha sido uno de los últimos jugadores que se convirtió en leyenda con la camiseta del Liverpool. Su paso por Anfield marcó una era en el conjunto ‘red’, en el cual no solo portó la cinta de capitán por varios años, sino donde también cumplía roles a favor del club fuera de los campos de fútbol.

Así lo contó en su autobiografía titulada My Story. Dentro de la cientas de anécdotas, ‘Mr. Liverpool’ recordó que en sus últimas temporadas en el conjunto de Merseyside tenía carta libre para convencer a futuros fichajes.

Uno de los futbolistas al que intentó seducir vestirse de rojo fue Toni Kross, cuando todavía se encontraba en el Bayern Munich. Aunque sabía que venía siendo tentado por el Real Madrid, igualmente se animó a comunicarse con él.

“Yo sabía que el Madrid estaba a punto de hacer una oferta al Bayern, así que me sentí un poco incómodo cuando mandé un mensaje a Kroos. Toni fue muy respetuoso y no me hizo parecer un auténtico idiota, porque poco después firmó por el Madrid”, precisó.

“Yo tenía una especie de papel no oficial en el club, el de persuadir a grandes futbolistas de que se vinieran al Liverpool. Nuestro gran objetivo para 2014 era demasiado optimista. Brendan Rodgers (técnico del equipo en ese momento) quería a Kroos y me pidió que le llamara. El Liverpool pensó que una oferta tendría mucho más impacto si venía también de mi mano, por eso me lo pidieron”, añadió a su relató.

Finalmente, tras la Copa del Mundo Brasil 2014, la estrella germana fue anunciado como la flamante incorporación del Real Madrid. Seis meses más tarde, Steven Gerrard le decía adiós al Liverpool para cerrar su carrera en los Angeles Galaxy de la MLS.





