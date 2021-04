Barcelona no podrá contar con Philippe Coutinho en lo que queda de la temporada. El volante brasileño no termina de recuperarse de una lesión a la rodilla izquierda, por lo que no podrá ser tomado en cuenta por el entrenador Ronald Koeman. Se trata sin duda de una lamentable noticia para el club azulgrana al tratarse del jugador más caro de su historia, aunque no hay mal que por bien no venga ya que las próximas ausencias del carioca significarán para el club catalán un ahorro de 20 millones de euros.

Según ‘Marca’, en el contrato que el Barcelona firmó con el Liverpool para traspasar al brasileño en el mercado de fichajes de invierno de 2018, una cláusula indica que el club azulgrana debe pagar la mencionada cifra de dinero cuando el futbolista alcance los 100 partidos como ‘Culé'.

Lamentablemente para los intereses del equipo de la Premier League, el Barcelona no tendrá que hacer el pago del bonus de 20 millones de euros ya que no existe la forma en que Coutinho llegue al centenar de partidos en esta temporada. Hasta el momento, el ex del Inter y Espanyol lleva 90 encuentros.

Cabe recordar que el centrocampista brasileño se ha desplazado hasta su país natal para para hacerse una evaluación médica y tratamiento de la lesión que sufrió a finales de 2020 en la rodilla izquierda.

Coutinho se lesionó el pasado 29 de diciembre en el partido ante el Eibar y tuvo que pasar por el quirófano el 2 de enero por una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda, por el que iba a estar aproximadamente tres meses de baja.

Esta temporada, Coutinho ha disputado un total de 14 partidos entre todas las competiciones, en los que ha anotado tres goles y ha repartido dos asistencias. Aunque no podrá contar con el brasileño en la parte más decisiva de la campaña, al menos ahorrara una millonada.





