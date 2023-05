Aunque parecía que tras la victoria sobre el Getafe solo se hablaría del gol de Marco Asensio, una preocupación inesperada puso los pelos de punta a los hinchas del Real Madrid: Eduardo Camavinga salió lesionado al minuto 84 y dejó su lugar a Álvaro Odriozola. El mediocampista francés –reconvertido recientemente a lateral– evidenció fuertes quejas de dolor y la principal duda para los ‘blancos’ era si alcanzaría el tiempo para que pudiera estar recuperado para el próximo miércoles, cuando les toque visitar al Manchester City en el Etihad Stadium.

Al igual que los fanáticos madridistas, Carlo Ancelotti también se tomó la cabeza. Es consciente que su plantel no es el óptimo y que una baja de esa magnitud podría cambiarle radicalmente los planes en su incursión en Inglaterra. Sin embargo, menos de 24 horas después ya hay un primer diagnóstico sobre el futbolista de 20 años y, según informan As, no habría ningún problema para que esté en la vuelta de las semifinales de la Champions League.

Por cómo se vio la patada de Juan Iglesias durante la transmisión, todo hacía imaginar lo peor. Tras la resonancia magnética a la que fue sometida Camavinga este domingo en Valdebebas, ‘Carletto’ respiró aliviado al saber que solo se trata de un esguince leve y que, con un rápido tratamiento en los próximos dos días, estará recuperado para el viaje a Manchester.

Recordemos que ‘Cama’ no solo fue titular en la ida, sino que tuvo un rol preponderante como lateral izquierdo. El internacional ‘galo’ galopeó por su banda y estuvo imparable antes de asistir a Vinícius Júnior, quien con un zapatazo venció a Ederson y firmó el 1-0 parcial en el Santiago Bernabéu. A pesar de que falló en el 1-1 al tratar de jugar con Luka Modrić, Ancelotti confía en él y sabe que lo necesitará para cerrar la llave.

Eduardo Camavinga estará disponible para el partido ante el City. (Foto: Reuters)

“Un respiro para Ancelotti porque Camavinga es esencial en su planteamiento para eliminar al equipo de Guardiola como factor de desequilibrio cuando se suma al ataque. Aunque no esté al cien por cien por este muy leve esguince, el ‘12′ madridista jugará en el Etihad. Su presencia como tres o reforzando el centro del campo forma parte del plan del técnico transalpino”, señala el citado medio español.

De esta manera, el Real Madrid tendrá a sus mejores hombres para visitar al Manchester City en el Etihad Stadium, una noche donde Ancelotti definirá su pase a una nueva final y buscará ganarle en los movimientos de pizarra a Pep Guardiola. El 1-1 en España terminó siendo justo, pero solo uno podrá estar en la final el 10 de junio en Estambul.

¿Cuándo se jugará el Real Madrid vs. Manchester City?

Luego del empate por un gol en la ida, Real Madrid y Manchester City se verán las caras este miércoles 17 de mayo desde las 2:00 p.m. en el Etihad Stadium, por la vuelta de las ‘semis’ de la Champions League. Este encuentro será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN y Star Plus, mientras que en España se podrá ver por Movistar.





