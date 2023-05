PSG prepara una revolución para final de temporada y muchos jugadores dirían adiós, para continuar con un proyecto que parece inalcanzable: la UEFA Champions League. Para el cuadro parisino, hay pocas prioridades, pero uno de los inamovibles es Kylian Mbappé. Por esta razón, no aceptarán ninguna negociación para quien es considerado como un jugador ‘franquicia’ del club. El presidente qatarí Al-Khealifi quiere retenerlo para volver a pelear junto a él en el ‘Viejo Continente’.

Renovado a inicios de temporada hasta 2025, Mbappé tiene un gran lazo con PSG que será difícil de cortarlo. Por ahora, su futuro no se movería del Parque de los Príncipes, según información de Mundo Deportivo. Hace un año, la realidad era otra y Real Madrid ya parecía contar con su presencia de manera estelar. Seguir hasta el año 2025 es una decisión unilateral del futbolista, pero para eso aún queda mucho.

Hasta el mes de junio de 2024, PSG tendrá el control de toda esta situación. De esta manera, piensan cerrar cualquier puerta de salida en caso exista interés por parte del francés en los meses siguientes. Además, son conscientes que es un gran atractivo para grandes clubes de Europa.

Mbappé no tiene precio: no está en venta. El club, dinamitado por la falta de estabilidad en todos los frentes, no puede permitirse el lujo de perder a la referencia de un proyecto que, a diferencia del que tiene el City, sigue sin madurar porque no obtiene la competitividad requerida.





Los cambios para la próxima temporada

Asimismo, Messi no seguirá y la intención también es darle salida a Neymar, un jugador resistido por la hinchada, directiva y algunos integrantes del vestuario. A pesar de este panorama, el brasileño ha sido clave en los últimos años: en 2020 se quedó a un pequeño paso de consolidarlo definitivamente con la final de la Champions perdida contra el Bayern, pero en el club hay la sensación de que ya no va a dar mucho más de lo que ha dado. Ya tampoco es un futbolista joven: tiene 31 años de edad.

Sin embargo, Mbappé sí es de los intocables. La idea es fortalecer el grupo con futbolistas jóvenes franceses, para poder tener identidad con el proyecto. Al igual que otras campañas, el objetivo es buscar un entrenador. El hecho de ganar la Ligue 1 parece no ser un factor de ‘salvación’ para Galtier. José Mourinho y Zinedine Zidane asoman en el mercado de fichajes de verano.

¿En cuánto está valorizado Mbappé?

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.