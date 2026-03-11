vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la ida de los octavos de final de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En México el choque lo transmitirán por TNT Sports y HBO MAX, mientras que Movistar Liga de Campeones en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 11 de marzo desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España).

Real Madrid vs. Manchester City juegan los octavos de final de la UEFA Champions League. (Video: Real Madrid)
