En la rueda de prensa previa a las semifinales de la Champions League contra el Real Madrid, el entrenador del Manchester City, Guardiola, ofreció su análisis sobre el partido y las posibilidades de su equipo en el Santiago Bernabéu. Durante la conferencia, Pep habló sobre la motivación de sus jugadores, el papel clave de Haaland en la cuadrilla y las posibilidades de su cuadro de ganar el título de la presente edición de la competición.

En el recuerdo de muchas personas todavía sigue vigente la remontada casi milagrosa de los ‘merengues’, por 3-1, en la prórroga ante los ‘citizens’, en la anterior semifinal de Liga de Campeones del 2022. “Fue duro, claro que fue duro. Pero la ida fue excepcional y la vuelta, muy buena. No excepcional, pero muy bueno. El fútbol es así, no fue suficiente. En la vida y en el fútbol siempre toca levantarse”, comenzó manifestando Josep.

En esa línea, el estratega afirmó que ambos equipos jugaron bien en los duelos previos, pero que su objetivo es llegar a la final y no buscar una revancha. Además, señaló que si continúan trabajando duro, eventualmente alcanzarán su propósito. También reconoció que el conjunto madrileño es un elenco experimentado y sabe cómo manejar este tipo de justas deportivas.

“Mira, para ganar esta competición tienes que ganar a los mejores equipos. Y el Madrid es el mejor equipo de esta competición. Lo ha demostrado en las últimas dos décadas. En la ida, el año pasado, hicimos un partido excepcional. Y en la vuelta no fue excepcional, pero jugamos bien. ¡Y no fue suficiente! Pues toca felicitar al Madrid... y aquí estamos de nuevo”, dijo.

La mentalidad del Manchester City y la importancia de Haaland

El técnico expresó que su mentalidad siempre ha sido la de ganar la Champions desde que llegó al club. Sin embargo, considera que lo importante es buscar la estabilidad y no conformarse con ganar la competición una sola vez. Para él, la estabilidad es lo que define a una entidad sana, como el Barcelona o el Liverpool, que siempre están ahí en la lucha, por lo que asegura que todo es un proceso.

“No me gustaría estar en un equipo que gana una vez la Champions y luego, se va descolgando en Liga o se pasa diez años cayéndose. No, hay que ser estable. Buscamos algo como el Barcelona o el Liverpool, estar ahí siempre. Eso es un club sano. Yo soy fan del Barça y tardó mucho en llegar a una final. Todo es un proceso y la importancia es la estabilidad”, afirmó.

EL DT destacó la importancia del aspecto mental en el fútbol y cómo puede influir en el resultado final: “Nosotros vinimos aquí mejor mentalmente el año pasado por ganar la ida... y mira lo que pasó. Esos detalles te llevan a una final o no. Hay un centro que igual deberíamos haber dado otro pase, tal vez debimos dormir la posesión; no sé, no sé. Tenemos que hacer una prestación cojonuda en los dos partidos, si no, será muy difícil”.

Finalmente, el entrenador expresó su satisfacción con el estilo de juego que han venido desarrollando, especialmente este año, caracterizado por presiones altas y marcaje hombre a hombre. Sin embargo, reconoce que los rivales también juegan y puede haber momentos de dificultad. En este sentido, destacó la importancia de contar con un jugador como Haaland, y afirmó que jugarán para aprovechar al máximo su presencia en el campo.

“Siempre me ha gustado cómo hemos jugado y este año, también. Presiones muy altas, hombre a hombre... pero los rivales también juegan y, a veces, es difícil. ¿Qué son, cojos? Mañana habrá momentos de sufrir, como en todas estas eliminatorias. Pero si tienes a Haaland, ¡¿cómo no lo vas a aprovechar?! ¡Pues jugaremos para él!”, concluyó.

