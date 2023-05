Manchester City es uno de los clubes que quiere asegurar a sus figuras para la próxima temporada. El buen presente los llevaría a priorizar tener el mismo plantel. La propuesta ha sido entendida por Pep Guardiola quien ya dejó un mensaje a Ilkay Gündogan, volante alemán que termina contrato en junio y se iría a Barcelona. Para el estratega, es prioritario apostar por su renovación.

“No hacía falta que marcara dos goles increíbles, qué bien jugó hoy, leyendo los espacios, lo tiene todo, increíble carrera en el último tercio, qué inteligente es... No es necesario hacer dos goles para saber exactamente cómo me gusta este jugador. Disfruto trabajar con él y cómo me gustaría trabajar con él en el futuro”, dijo Guardiola,

Además, el estratega también detalló que “el club está involucrado y conoce mi opinión” aunque señaló que “están por encima de mí, tomamos la decisión juntos, lo bueno y lo malo”, sobre lo que podría suceder con el volante alemán y los demás fichajes.

Hay contactos con Barcelona

Hace algunas semanas, Gündogan admitió que existen contactos con varios (ya es libre de negociar desde enero de 2023) y uno de ellos es Barcelona. Sin embargo, aún no ha tomado la decisión definitiva sobre lo que será su futuro a nivel futbolístico.

El Manchester City tiene la opción de conquistar el triplete y ese es un factor que puede demorar la resolución sobre si cambiará de aires o seguirá en el club inglés. Por ahora, son líderes en la Premier League, finalistas en la FA Cup y semifinalistas de Champions League.

Desde España, Mateu Alemany y Jordi Cruyff se han reunido con el volante y su entorno. La idea es establecer los parámetros económicos que tiene el club para no excederse en los salarios. Por un tema de respeto a la temporada, Gündogan esperará hasta el mes de junio.





