No cabe duda que el Balón de Oro 2022 ya tiene su nombre. Karim Benzema, actual delantero y estrella del Real Madrid, está teniendo una temporada llena de méritos para ser reconocido como el mejor jugador del año. Asimismo, este martes en la semifinal de la ida de Champions League ante Manchester City, el futbolista francés marcó un doblete para darle vida en la serie al elenco ‘merengue’. Tras finalizar el encuentro, el ‘Gato’ declaró para los medios e ilusionó a la afición madridista con un mensaje motivador.

Fue el atacante galo quien atendió a las cámaras de ‘Movistar Liga de Campeones’ y analizó la derrota ante los ‘citizens’ por 4-3. la cual podría haber sido peor si el ariete no llegaba a marca desde los once metros con una ejecución a lo ‘Panenka’.

“Necesitamos a la afición. Vamos a hacer una cosa mágica en el Santiago Bernabéu: ganar”, fueron las primeras palabras de Karim Benzema, refiriéndose al duelo de vuelta, que se jugará el próximo miércoles 4 de mayo en el mítico Estadio Santiago Bernabéu. “Tenemos mucha ilusión en esta Champions y lo importante es que nunca bajamos los brazos”, añadió.

Del mismo modo, el delantero quiso hacer una autocrítica, sobre todo después de unos primeros compases en los que el City se puso rápidamente con un 2-0 a favor: “Vamos a decir que nos faltó un poquito de todo: ambición, presión, confianza...”.

Por último, el ‘Gato’, en relación al penalti, mencionó lo siguiente: “¿'Panenka’? Si no tiras penaltis, no puedes fallarlo. Es algo mental. Tengo mucha confianza en mí. Lo he hecho y está bien”, añadió, pero también recordó que “una derrota nunca es buena”, aunque quiso matizar que le gustó cómo jugó el equipo para “darlo todo hasta el final”.

A un solo punto de proclamarse campeón de LaLiga

El Real Madrid lidera la tabla general del torneo doméstico con 78 puntos, 15 más que un FC Barcelona que es segundo (63). En caso lo de Ancelotti empaten frente al Espanyol, sumarán 79, una cifra que ya no podría alcanzar el cuadro culé aunque consiguiese las 15 unidades que restan por disputarse. Con el título de Liga en el bolsillo, el Atlético le tendría que hacer el pasillo a los ‘merengues’ en el derbi de la Jornada 35 en el Wanda Metropolitano.

Además, el Madrid podría incluso cantar el alirón la próxima fecha perdiendo contra el Espanyol, con lo que se mantendrían sus 78 puntos actuales, aunque para ello necesitará que al día siguiente, los blaugranas no salgan victorioso en el Camp Nou ante un Mallorca que está a solo dos puntos de la zona de descenso.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO