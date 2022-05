Real Madrid accedió a la final de Champions League tras vencer a Manchester City por 3-1 en el Santiago Bernabéu, en un partido en el que, tal vez, los futbolistas blancos no mostraron su mejor versión futbolística.

Karim Benzema, Luka Modric, Casemiro y Vinicius Junior no pudieron desempeñarse como buscaban debido al importante trabajo que realizaron los hombres de Pep Guardiola, pero el importante envión anímico que significó el gol del empate de Rodrygo en los descuentos, bastó para que consigan llegar a la final.

Tras el partido, la crítica contra el plantel de Carlo Ancelotti no se hizo esperar. La prensa aplaudió la reacción que tuvieron, pero creen que no les podrá bastar para superar al Liverpool de Jurgen Klopp en París.

Uno de los más duros al momento de referirse al Real Madrid, fue Fabio Capello, exentrenador del equipo en las temporadas 1996 y 2006, quien señaló directamente contra ‘Vinni’, explicando que fue el ‘peor’ del encuentro.

“El City se enfrentó a un equipo que nunca se rinde. Incluso Guardiola tiene que pensar en algo diferente; no puedes jugar siempre sin un delantero centro de peso. Ancelotti había dicho que pensaba jugar bien defensivamente; lo hizo, pero también fue peligroso en ataque. Vinicius fue el peor en el campo; falló dos goles”, afirmó el DT en conversación con ‘Sky Sports’.

El panel de la conocida cadena inglesa también analizó los errores que llevaron al City a dejar ir su pase a la final en los minutos de descuento. “No hablaría de ‘mea culpa’ si fuera Guardiola; no puedo echarle la culpa de nada, no hizo cosas raras”, añadió. Wesley Sneijder, quien acompañaba a Capello en la mesa de transmisión.

“No he visto a un City que realmente quiera ir a la final. Que Kevin de Bruyne fuera sustituido dice suficiente, ¿no? Quizá solo quien le sustituyó, Gündogan, sabía pasársela a quien debía. En lo que respecta al resto, no he visto a nadie que realmente quiera ir a la final. Eso incluye a Mahrez porque su gol fue el único balón al que le dio bien”, expuso el exfutbolista inglés.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO