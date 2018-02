En España ya viven al máximo el duelo que tendrán Real Madrid y PSG por Champions , por ello en 'Radio Marca' buscan dar recomendaciones al equipo de Zinedine Zidane para frenar a Neymar. El medio pensó en Aldo Corzo de Universitario de Deportes.

Los conductores del espacio radial, Pablo López y David, recordaron que el crack brasileño destacó el trabajo del marcador en el duelo entre la Selección Peruana y Brasil por las Eliminatorias Rusia 2018.

De hecho, los periodistas recordaron unas declaraciones de la actual figura del PSG , Neymar , respecto al marcaje de Aldo Corzo , quien fue calificado como uno de los pocos futbolistas capaces de frenar al rival de Real Madrid en Champions.

Ya sabemos que ha pasado bastante tiempo de tu marcaje a Neymar, ¿recuerda cómo fue?



Ocurrió en Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, fue un partido lindo porque enfrenté a uno de los mejores del mundo y tuve el valor para poder marcarlo de la mejor manera.



¿Cómo se marca a Neymar? Intentemos de dar consejos a los jugadores de Real Madrid

Hay que estar cerca de él y tratar de que esté lejos de tu arco. Previamente hay que coordinar con el contención y el central para estar cerca de Neymar en caso llegue a pasar.



Y hemos leído que ha sido un marcaje muy limpio

No me gusta ir al golpe, me gusta quitar la pelota limpiamente. Fue un lindo duelo porque cada uno mostró su mejor versión.