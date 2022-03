Tres semanas después del primer encuentro en París, el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League entre Real Madrid y PSG se empezará a ‘jugar’ varias horas antes, cuando se vuelvan a ver las caras los presidentes de ambas instituciones Florentino Pérez y Nasser Al Khelaifi, a pesar de que las relaciones entre ambos clubes se han visto muy deterioradas en los últimos meses.

Según adelanta ‘Gol’, los representantes de los dos equipos se citarán para comer en el restaurante Zalacaín, situado a menos de dos kilómetros del estadio Santiago Bernabéu. El encuentro está “confirmado al 99%”, pero la entidad madridista no descarta cambios de última hora, tal y como pasó en la capital francesa.

El PSG canceló la cena del 14 de febrero sin margen de tiempo y finalmente se celebró una comida al día siguiente. Pasaron del lujoso Guy Savoy, que cuesta cerca de 530 euros el cubierto, al exclusivo Pabellón Ledoyen. En el Real Madrid no gustó nada el cambio de última hora, pero cumplieron con el protocolo.

Como en la anterior ocasión, se espera una comida fría, sin ninguna sobremesa y que sólo sirve para cumplir con el acto. De hecho, el propio Al Khelaifi dijo en declaraciones a Canal Plus Francia que las relaciones entre los dos clubes no son buenas.

“No lo voy a ocultar, casi no tenemos relación. No voy a dar marcha atrás en lo que pasó. Creo en el fútbol accesible para los clubes pequeños, ellos no piensan lo mismo”, dijo el mandamás del PSG en su momento.

Los últimos desencuentros entre ambos clubes, Superliga y el intento de fichar a Mbappé por el lado madridista, han deteriorado una amistad que en el pasado sí fue buena.

Aún así, el Real Madrid ha decidido organizar otra comida este miércoles y ambas directivas se reunirán en un restaurante exclusivo de la capital.





