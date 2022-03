Uno de los grandes objetivos del Real Madrid para el mercado de fichajes de verano, aparte de Kylian Mbappé, se llama Erling Haaland. Al igual que pasa con el delantero del PSG, el presidente Florentino Pérez sueña con los goles del crack del Borussia Dortmund y está dispuesto a dejar la caja fuerte vacía con tal de atarlo para la próxima temporada. Sin embargo, el mandamás del cuadro ‘Vikingo’ quiere antes asegurarse que el futbolista nórdico no será un jugador como Eden Hazard, quien llegó a Valdebebas por mucho dinero y terminó siendo una decepción por culpa de las lesiones. Según el diario catalán Sport, en los despachos del Santiago Bernabéu ya han pedido informes médicos sobre el exariete del RB Salzburgo.

A raíz de las recientes lesiones que ha sufrido Haaland, y que hoy lo tienen alejado de las canchas, en el Real Madrid se han puesto a investigar a fondo el estado físico del noruego, algo que no hicieron con Eden Hazard cuando lo ficharon desde el Chelsea, en 2019, por 115 millones de euros.

Antes de dar el paso definitivo para fichar a Haaland, quien también se encuentra en la mira del Barcelona y Manchester City, en el Madrid se han puesto recabar todos los informes médicos posibles del delantero del Borussia Dortmund respecto a su estado físico, propenso a las lesiones.

Erling Braut Haaland tiene contrato con el Dortmund hasta mediados de 2024. (Foto: Getty)

“En el Real Madrid escuecen todavía los fichajes de Gareth Bale y Eden Hazard, especialmente el del internacional belga, por el escaso rendimiento que ha dado desde su incorporación al equipo, la temporada 2019-20. Desde entonces, Hazard solo ha jugado 61 partidos y anotado 6 goles”, publica la citada fuente.

En lo que va de la temporada 2021-22, Erling Braut Haaland ya ha sido víctima de varios problemas musculares y en la cadera que han hecho que se pierda 16 partidos oficiales con el Dortmund. Un total de 92 días de baja es algo que preocupa entre los altos mandos del Real Madrid.

Florentino Pérez y Carlo Ancelotti saben que el delantero noruego está llamado a marcar una época en el fútbol. No obstante, quieren estar seguros de que no llegará a Valdebebas a pasar más tiempo en la enfermería que en las canchas como Eden Hazard. El error no puede repetirse.

Empezó a definir su futuro

Erling Haaland ya habría decidido desvincularse del BVB, donde acumula 80 goles en 79 partidos, a final de temporada. El goleador nórdico está decepcionado con el proyecto deportivo del cuadro de la cuenca del Ruhr y ahora busca un club con el que pueda aspirar a ganar todos los títulos.

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Erling Haaland, nacido el 21 de julio de 2000, se encuentra valorizado en 150 millones de euros. El también internacional con Noruega vistió antes las camisetas de Bryne, Molde y RB Salzburgo.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.