Acuerdo entre Real Madrid y Mbappé: la oferta con la que PSG no se resistirá a vender a su estrella

A un día para el Real Madrid vs PSG , válido por la fecha 1 de Champions League 2019 , el programa español 'El Chiringuito' apunta que Florentino Pérez tiene el plan perfecto para fichar a Kylian Mbappé. El mandamás de los merengues pondría tanto dinero en la operación que podríamos dar por cerrado el acuerdo por 'Donatello'.



Según ha revelado Eduardo Inda, Real Madrid buscará convencer a PSG de vender a Mbappé con 225 millones de euros más 50 en variables. Se convertiría en el fichaje más caro en la historia del fútbol, título que por el momento le pertenece a Neymar, por quien los parisinos pagaron 222 'kilos' al Barcelona en 2017.



"Le han dicho que no renueve y pagarían 225 millones de euros más 50 en variables", dijo Inda en 'El Chiringuito'. "Yo creo que el Real Madrid entrará a negociar el próximo verano, ya que si entra dentro de dos, el PSG no podrá pedir mucho. Si gana la Champions se complicaría su llegada al Madrid porque el PSG no necesita dinero. El PSG le intentó renovar", agregó.

No solo el PSG saldría ganando con la venta de Mbappé al Real Madrid. Lógicamente el jugador francés también se vería beneficiado ya que Florentino Pérez no tendría problemas en convertirlo en el segundo mejor jugador pagado del planeta, solo por detrás de Messi, con 35 millones de euros por temporada más cinco en variables.



Ya del lado netamente deportivo, precisemos que Mbappé no ha sido convocado para el duelo entre Real Madrid vs PSG de este miércoles al estar lesionado. El campeón del mundo evolucionó en en sus molestias físicas, pero no llegará al partido en el Parque de los Príncipes. Tampoco lo hará Cavani.

Marcelo se ha unido a la larga lista de bajas que tiene Real Madrid con una "cervicodorsalgia postraumática". De esta forma, el lateral zurdo se perderá el estreno del equipo blanco en la Champions. El brasileño sufrió un problema al caerse de espaldas al césped durante el último encuentro liguero, y siguió jugando pese a sentir dolor en el cuello.

