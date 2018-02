El presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi se quejó de la actuación arbitral tras la derrota de su equipo por 3-1 en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.



"Cuando jugamos contra un gran equipo siempre es lo mismo. El año pasado contra el Barcelona, este año contra el Real... OK, el Real Madrid es un gran equipo, pero ¡basta ya! La UEFA tiene que hacer algo", clamó el presidente del PSG ante los periodistas.



"No digo que hayamos perdido por el árbitro, que quede claro, pero hay pequeños detalles que cambian muchas cosas. Pienso sobre todo en la amarilla a Adrien Rabiot, que no era seguro. La UEFA tiene que hacer algo", añadió.



"El fútbol no puede continuar así", criticó.



Antes, en declaraciones al canal BeIN Sports de Francia se había mostrado más comedido: "Pese al resultado no fue un mal partido nuestro, creo en este equipo y quedan 90 minutos".



"Teníamos el partido 1-1 y pudimos marcar el segundo, pero no acertamos y hay que aceptarlo, Tenemos que concentrarnos en el partido de vuelta. Creo en mis jugadores y en mi técnico", añadió.



"Pero podemos hablar también del árbitro", pasó a decir posteriormente. "Las tarjetas amarillas, el fuera de juego de Mbappé... pequeñas cosas que han sido arbitradas de manera diferente del lado del Real Madrid".



"No hemos perdido por el árbitro, pero el árbitro también ha influido", declaró. AFP