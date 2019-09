Apuesta por ellos: la oportunidad de los nuevos 'jales' del Real Madrid para el debut en la Champions

La salida de Cristiano Ronaldo, los cambios de entrenador la temporada pasada y los malos resultados obligaron a Florentino Pérez a hacer cambios radicales. Reformar la plantilla del Real Madrid era la prioridad para generar una nueva columna vertebral que se sostenga a lo largo de los próximos años y renueve la ilusión de volver a dominar la Champions League ; sin embargo, las oportunidades no han llegado para los nuevos nombres.

Aunque Zinedine Zidane los pidió para el proyecto de la 2019/20, las ‘vacas sagradas’ no han salido del once titular. Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Karim Benzema y hasta Gareth Bale –a quien el francés quería fuera del equipo– han sido parte del equipo base en este inicio de temporada. Pero el fútbol es tan impredecible que, cuando menos te lo esperas, te da una sorpresa.

Para el debut en Liga de Campeones ante el PSG , que no podrá contar con Neymar, Mbappe ni Cavani, el cuadro ‘blanco’ ha recibido unas cuantas noticias desagradables. Al capitán –no podrá jugar por una suspensión que acarrea desde la 2018/19– se han sumado el volante croata, el lateral izquierdo brasileño e Isco como bajas por diferentes lesiones. De esa manera, ‘Zizou’ tendrá que, por fin, confiar en sus nuevos ‘jales’.

Los 305 millones de euros que se dejó Florentino en el último mercado tienen que servir para algo. Solo Eden Hazard pareciera ser el llamado a entrar en el once estelar del equipo para la temporada y los Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy e incluso Rodrygo solo parecen ser piezas de recambio desde el banquillo. Eso tendrá que cambiar porque para ganarle a los parisinos hace falta confianza y esta es una buena oportunidad para dárselas.

Por las bajas confirmadas, el técnico ya tiene decidido que Militao, central brasileño, y Mendy, lateral izquierdo francés, partan desde el vamos en el Santiago Bernabéu. La obligación parece ganarle a la convicción, algo que no se entiende del todo reconociendo las buenas temporadas que tuvieron en el pasado con sus exequipos.

Y es que a pesar de la corta edad de los aterrizados en Madrid –solo Mendy supera los 23 años–, casi todos ya tienen experiencia en la élite del fútbol europeo. Basta con decir que Jovic fue semifinalista de la última Europa League (donde anotó 10 goles en 14 partidos) para confirmar que estamos hablando de futbolistas contrastados. Lo mismo con Eder Militao, que con el Porto disputó 9 partidos en la pasada Champions League, y el lateral francés que hizo lo propio en 8 encuentros con el Olympique de Lyon.

De Hazard no vamos a hablar porque ya todos conocemos lo que hizo en el Chelsea (fue elegido mejor jugador de la Europa League 2018/19); lo que demuestra que el Real Madrid sí estuvo acertado comprando, pero no lo está del todo dando confianza y eso es responsabilidad del entrenador. Y si esto sorprendo es porque el rendimiento de los pesos pesados del equipo no es el mejor en los últimos meses.

En el debut de Champions , dos piezas nuevas tendrán una oportunidad de oro para llenarle los ojos a Zidane. Hasta ahora, Jovic y Mendy ya saben lo que es ser titular (ambos lo fueron ante el Villarreal en el empate 2-2) pero sin relucirse del todo –también por el mal rendimiento del equipo en aquel partido–. Ahora, ante el otro ‘cuco’ del grupo, los nuevos (Militao será titular por primera vez) tienen que dar la cara y, de paso, enamorar al Bernabéu.

El delantero serbio seguirá esperando desde el banco ante el buen momento de Benzema (ha anotado 4 goles en 4 partidos de la Liga Santander), pero con la ilusión de mostrar esa capacidad goleadora que confirmó en la Bundesliga cada vez que pise el verde con una camiseta con el escudo madridista. Ahora, en un momento de dudas para el cuadro de la capital española, quizás las renovaciones en nombres puedan refrescar una idea que no se ve en el campo desde la salida de Cristiano Ronaldo.

