Si bien el Real Madrid suma 10 puntos y es líder del Grupo F de la UEFA Champions League, la idea de Carlo Ancelotti es terminar de la mejor manera posible esta fase para llegar con la moral a tope a la siguiente etapa del certamen continental de clubes. Sin embargo, para el duelo contra RB Leipzig, el elenco ‘merengue’ sufrió una baja inesperada. Se trata de Luka Modric, uno de los futbolistas más importantes del cuadro español que se ha caído a última hora de la convocatoria para el encuentro de este martes.

Como se recuerda, el centrocampista croata del conjunto blanco estaba entre los convocados por el estratega italiano para este partido. No obstante, el comando técnico de la escuadra ha creído conveniente quitarlo de la lista, expresándolo así en un comunicado oficial que emitió a través de sus redes sociales.

Es necesario mencionar que aún no se conocen los motivos que hacen que el ‘10′ blanco no esté disponible para este cotejo. Ante ello, Modric se unirá a la lista de bajas del Real Madrid para el encuentro ante los alemanes, equipo que buscará hacerse con la victoria para estar más cerca de la clasificación a la siguiente fase del torneo.

Los otros jugadores que no estarán en el duelo ante RB Leipzig serán Federico Valverde y Karim Benzema, quienes también se quedaron fuera de la convocatoria. En el caso del uruguayo no viajará tras la dura entrada que le hizo el ‘Papu’ Gómez en el partido ante Sevilla. Mientras que el delantero francés tampoco estuvo en el duelo ante los hispalenses y seguirá ausente por decisión técnica.

Modric engrandece su legado con el Real Madrid

En la última fecha de LaLiga Santander, Real Madrid logró imponerse 3-1 al Sevilla, manteniéndose intratable en lo que va de la temporada del torneo español. Asimismo, Luka Modric sigue haciendo historia en el plantel ‘merengue’, puesto que alcanzó los 450 encuentros jugados con el equipo madrileño. Tras ello, recibió un homenaje en el Santiago Bernabéu y aprovechó para dedicar unas palabras de agradecimiento a la institución.

“Es un número muy importante y estoy muy contento por llegar. Espero que crezca más y a ver hasta dónde llego. Estoy muy contento y orgulloso por formar parte de este club, y jugar tantos partidos es muy bonito. No hay mejor manera de celebrarlo que con un gol. Vinícius me dio un buen balón y es uno de los goles más fáciles de mi carrera. Estoy muy contento por la victoria. Estamos en buena racha, seguimos ganando y jugando bien. Hay que seguir. Estamos en el principio y no hay que relajarse. Hay que seguir juntos y ganando”, mencionó el croata para el medio oficial del club.





