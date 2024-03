Real Madrid vs. RB Leipzig se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 6 de marzo, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, que se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido está programado para arrancar desde las 3:00 de la tarde (hora peruana) y 9:00 de la noche (hora española). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Real Madrid vs. RB Leipzig se enfrentarán por octavos de final de Champions League. (Video: RB Leipzig)

Real Madrid vs. RB Leipzig: alineaciones probables

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Camavinga, Valverde, Brahim Díaz, Kroos; Rodrygo y Vinícius

RB Leipzig: Gulasci; Henrichs, Klostermann, Orban, Raum; Dani Olmo, Kampl, Schalger, Xavi Simons; Loïs Openda y Sesko.

