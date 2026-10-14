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Juega Mbappé, Real Madrid vs. Roma EN VIVO: ver gratis vía ESPN, Disney Plus y Movistar
Real Madrid vs. Roma se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la Champions League. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En México el choque lo transmitirán por TNT Sports y HBO MAX, mientras que Movistar Liga de Campeones en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 14 de octubre las 14:00 horas y tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Roma (Roma, Italia).
Real Madrid vs. Roma se enfrentan por la fecha 2 de la Champions League, con la transmisión de ESPN, Disney Plus, HBO MAX, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones. (Video: Real Madrid) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.