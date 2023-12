Real Madrid vs. Unión Berlín se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este martes 12 de diciembre por la sexta jornada del Grupo C de la Champions League. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Berlín. El partido está programado para arrancar desde las 3:00 de la tarde (horario de Perú y Colombia, con seis horas más en España). Será transmitido LIVE AHORA OFICIAL para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. En tanto, por Movistar Liga de Campeones en territorio español. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Real Madrid vs. Unión Berlín: los merengues se preparan para el partido por Champions League. (Video: Real Madrid)

Real Madrid vs. Unión Berlín: posibles alineaciones

Kepa Arrizabalaga; Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández; Federico Valverde, Dani Ceballos, Luka Modrić; Brahim Díaz; Joselu y Rodrygo. Unión Berlín: Frederik Ronnow; Robin Knoche, Diogo Leite, Leonardo Bonucci; Josip Juranovic, Alex Kral, Aissa Laidouni, Lucas Tousart, Robin Gosens; Kevin Volland, Kevin Behrens.