Klopp pierde a su hombre más cercano de confianza. El técnico alemán, que ha visto a ser considerado como uno de los mejores entrenadores del mundo, habría discutido con su ayudante técnico, Zeljko Buvac, su cotrabajador y compatriota de 56 años. El alemán sigue perteneciendo a las filas del Liverpool , aunque no se lo verá al lado de Klopp en la semifinal de vuelta frente a la Roma como en los últimos partidos de la Champions League.



Compañeros desde el 2004, cuando Klopp fue contratado por el Mainz, Buvac habría tenido una disputa, según apunta el diario Daily Record de Inglaterra. No obstante, otro de los motivos de la salida del teutón habría sido por motivos personales. Se comenta que el ex asistente de Klopp se encuentra entre los candidatos para sustituir a Wenger en el Arsenal.



Liverpool viaja a Roma para enfrentar a los capitalinos en un duelo en donde tienen pie y medio en la final de la Champions League, a realizarse en Kiev. Klopp cuenta con Mohamed, Firmino y toda su ‘batería’ en el ataque, aunque ya no estará esa persona con la que hablaba de táctica y cambios desde hace más de diez años. Un duro golpe para él.



Por otro lado, la estrella del Liverpool, el egipcio Mohamed Salah, autor de 43 goles esta temporada, fue elegido este martes jugador del año por la asociación de periodistas que cubren el fútbol inglés (FWA).



Salah aventajó al centrocampista belga del Mánchester City Kevin De Bruyne.



Hace unos días Salah, de 25 años, recibió el trofeo de jugador del año del sindicato inglés de jugadores profesionales (PFA).