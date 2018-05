Roma vs. Liverpool juegan EN VIVO en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. Luego de la goleada en Anfield Road, el cuadro de Di Francesco espera darle vuelta a un resultado tal como se lo hizo al Barcelona en los cuartos de final del presente torneo. El partido, a realizarse este miércoles (1:45 p.m. hora peruana) será transmitido por la señal de FOX Sports y ESPN para Latinoamérica, mientras que América TV lo hará para el Perú.



Hasta el minuto 80 del choque contra el Liverpool en Anfield, con el 5-0 a favor de los ingleses, el Roma estaba casi definitivamente sentenciado, pero los goles marcados en el tramo final por el bosnio Edin Dzeko y el argentino Diego Perotti le devolvieron esperanzas.



Roma vs. Liverpool: horarios en el mundo

Horarios en el mundo País Hora Perú 1:45 p.m. Argentina 3:45 p.m. México 1:45 p.m. Colombia 1:45 p.m. Ecuador 1:45 p.m. Chile 3:45 p.m. España 8:45 p.m. Nueva York 2:45 p.m. California 11:45 a.m.

Para sellar el billete para Kiev, el conjunto de la capital italiana necesita imponerse al menos por 3-0, una goleada que este año el Roma ya endosó al Chelsea, en la fase de grupos, y al Barcelona, en los cuartos, cuando remontó un 1-4 adverso.



Es precisamente desde las sensaciones de esa histórica remontada contra los catalanes que el Roma quiere salir para imponerse ante el Liverpool, y lo hará en un Estadio Olímpico que se ha convertido este año en Europa en un fortín inexpugnable.



De hecho, ningún equipo europeo ha logrado marcar este año en el coliseo capitalino; allí se hundieron el Chelsea, el Barcelona, el Qarabag y el Shakhtar y solo el Atlético de Madrid logró salir vivo, aunque sin pasar del 0-0.



No le faltan motivaciones a un Roma que quiere vengarse de la goleada sufrida en la ida ante un Liverpool que fue además su verdugo en su única final de la Copa de Europa, disputada en 1984 precisamente en el Estadio Olímpico, cuando los "reds" triunfaron en la tanda de penaltis.



Por su parte, el Liverpool llega avisado de la mística del Olímpico, por lo que los de Jürgen Klopp no pueden confiarse si quieren acceder a su primera final desde 2007.



Los 'Reds', tras reservar efectivos este fin de semana ante el Stoke City, llegan a Roma con la importante baja de Alex Oxlade-Chamberlain, lesionado para el resto de la temporada en el partido de ida, por lo que el holandés Georginio Wiljnaldum tomará la batuta en el centro del campo junto al capitán Jordan Henderson.



La no presencia del medio inglés se une a las pérdidas de Adam Lallana, Joel Matip y Emre Can, que no volverán a pisar el césped en lo que resta de campaña.



Con el resultado de la ida y tras estar invictos en esta edición de la Champions, al Liverpool solo le dejaría fuera dos resultados cosechados fuera de casa esta temporada.



Las derrotas por 5-0 ante el Manchester City en diciembre y contra el Tottenham Hotspur por 4-1 en octubre son los únicos marcadores que eliminarían a los 'Reds' en su intento por pelear en Kiev por su sexta corona en Europa, primera desde que Rafa Benítez les llevase a la gloria en 2005.



Además, el equipo inglés llega con la sacudida en su cuerpo técnico, tras la renuncia a sus funciones de Zeljko Buvac, asistente de Klopp, hasta el final de temporada.



Roma vs. Liverpool: alineaciones probables

Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; El Shaarawy, Under y Dzeko.



Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Milner; Mané, Salah y Firmino.



Árbitro: Damir Skomina (SLO).



Estadio: Olímpico de Roma.