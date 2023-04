La derrota del Bayern Múnich en manos del Manchester City no solo trajo consigo un 3-0 que prácticamente definió la llave por el pase a las semifinales de la Champions League, sino también expuso públicamente los líos internos que hay en el equipo. Este jueves, a través de un comunicado en sus medios oficiales, la institución bávara anunció que Sadio Mané fue separado momentáneo y no será convocado para el encuentro del fin de semana ante el Hoffenheim.

Si bien no dieron a conocer mayores detalles de su decisión, todo hace indicar que se debe al golpe que el senegalés le propinó a Leroy Sané en el vestuario tras el partido ante los ‘Citizens’. Esta información fue revelada por el diario alemán Bild y determinó la sanción para el exdelantero del Liverpool.

“Sadio Mané, de 31 años, no estará en la convocatoria del FC Bayern para el partido en casa contra el 1899 Hoffenheim del próximo sábado. El motivo es un comportamiento incorrecto de Mané tras el partido de Liga de Campeones del FC Bayern contra el Manchester City. Además, Mané recibirá una multa”, se lee en el comunicado.

¿Qué fue lo sucedió entre ambos jugadores? Según el citado medio, durante una jugada en el segundo tiempo Sané intentó jugar con Mané, pero este se desentendió e hizo un movimiento que no le gustó al alemán. Como al instante fue recriminado por su accionar, Sadio no se aguantó y en los camerinos le propinó un puñete en la boca al de 27 años.

Con esto, Thomas Tuchel no podrá contar con el africano para enfrentar al Hoffenheim este sábado 15 de abril desde las 8:30 a.m., por la jornada 28 de la Bundesliga. Hasta el momento el propio Mané no se ha manifestado al respecto, pero seguramente este hecho traerá cola cuando el club muniqués tenga que decidir su continuidad tras el final de temporada.

Sadio Mané y Leroy Sané discutieron tras la derrota del Bayern en manos del City. (Foto: AFP)

¿Cuándo volverán a jugar el Bayern y Manchester City?

El duelo de vuelta de cuartos de final entre ingleses y alemanes está programado para el próximo miércoles 19 de abril. El compromiso se jugará en Allianz Arena a partir de las 2:00 p.m. y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Star Plus. En México se podrá ver en HBO Max.

Pese al 3-0, Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, fue cauto y cree que la eliminatoria no está decidida: “Es un resultado increíble, pero sé lo que significa ir a Múnich y que tendremos que hacer algo diferente para no sufrir. Vamos allí a marcar goles y a ganar el partido”, señaló tras la victoria en casa.





