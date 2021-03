Se abre una grieta inesperada en el vestuario del equipo de Guardiola que aleja, aún más, a Sergio Agüero del Manchester City. El delantero argentino, en la órbita del FC Barcelona, se marchó muy enfadado con sus compañeros del duelo frente al Borussia Monchengladbach, donde los ingleses avanzaron a los octavos de final de la Champions League.

El ‘Kun’, que fue suplente y apenas disputó los últimos 15 minutos, no pudo ocultar su fastidio debido a que no partició del juego como esperaba. Y por ello acabó poniendo el foco sobre sus compañeros. ”No me pasan la pelota”, dijo al retirarse del campo.

Mientras el resto de jugadores del City festejaban en el centro del césped del Etihad la clasificación, el Kun se fue directo a la zona de vestuarios

Así va su futuro

De acuerdo a información de medios españoles, Laporta tiene un “‘punto de acuerdo” con el ‘Kun’ para que defienda a los culés hasta el 2023. Sin embargo, esto pasará a partir de que asuma oficialmente el mando culé.

Lo de Agüero, además, no sería reciente, sino que habría sido ofrecido por Hernán Reguera, que mueve hace meses al jugador, a las tres candidaturas (Laporta, Font, Freixa).

Agüero está decepcionado por la actitud del City sobre su renovación, además de los pocos minutos con Guardiola. En Etihad Stadium están dejando pasar el tiempo y el futuro del ex Independiente entra en la incertidumbre por no firmar la renovación de contrato.

Es por esa razón que el delantero argentino vería con buenos ojos mudarse a Cataluña para jugar al lado de Lionel Messi, su compadre y uno de sus mejores amigos. Lo más conveniente para el club azulgrana es que el ‘Kun’ llegaría a costo cero. Negocio redondo para Laporta.

