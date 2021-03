Totalmente lapidario. Antonio Cassano fue uno de los futbolistas que nunca se guardó nada al momento de criticar a sus rivales. El italiano, con un gran paso en el Real Madrid, criticó la situación actual de Cristiano Ronaldo en la Juventus, tras ser eliminado de la Champions League ante Porto.

No es la primera vez que Antonio Cassano critica a un futbolista portugués. Esta vez, el ex futbolista no se guardó nada y explotó tras la eliminación de la Juventus en la Champions League ante Porto.

“La Juventus lo fichó para ganar la Liga de Campeones, pero con él lo hicieron peor que antes”, mencionó Cassano para Sky Sports Italia.

Eso sí, Cassano considera que otros fichajes hubieran generado mejores resultados con la Vecchia Signora. “Habrían ganado el Scudetto sin su llegada. Su fichaje ha sido un fracaso total. Se equivocaron”, afirmó.

Por último, el ex futbolista mencionó que la ‘Juve’ ya no juega a ganar, sino que tiene una nueva identidad que los desfavorece en el presente. “En la Juve, desde hace 120 años, solo les interesa ganar, pero con [Maurizio] Sarri y [Andrea] Pirlo intentaron cambiar de identidad. Cristiano no encaja en absoluto con las ideas del entrenador”, finalizó.

Da vuelta la página

Cristiano Ronaldo es un futbolista que pasa rápido la página en sus derrotas. En la última fecha de la Serie A, el portugués anotó un hat-trick contra el Cagliari. Eso sí, estos goles quizás no cambien la percepción que tiene Cassano con el delantero de la ‘Juve’.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO