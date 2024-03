Desde Suiza, se realizará el Sorteo de los cuartos de final de la Champions League EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este viernes 15 de marzo desde las 6:00 a.m. (horario de Perú y Colombia) en la sede de la UEFA. Los 8 equipos clasificados conocerán los emparejamientos que determinarán los enfrentamientos en busca de un lugar en las semifinales de esta prestigiosa competición, que está cerca de llegar a su fin. Entre los favoritos destacan el máximo ganador, Real Madrid, el actual campeón Manchester City, Bayern Munich y Paris Saint-Germain. La transmisión de este evento deportivo será GRATUITA a través de ESPN y Star Plus para América Latina. Además, estará disponible a nivel global a través de UEFA TV, la señal oficial en streaming del máximo organismo del fútbol en Europa. No te pierdas el minuto a minuto más completo, junto con todas las novedades, estadísticas, partidos confirmados, equipos clasificados e incidencias en Depor.

Cómo será el sorteo de cuartos de final de la Champions League. (Vídeo: Mundo Deportivo).





Equipos clasificados a cuartos de final de Champions League

Los equipos que lograron avanzar a los cuartos de final son los siguientes: Paris Saint-Germain (Francia), Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (España), Bayern Munich (Alemania), Arsenal (Inglaterra), FC Barcelona (España), Atlético de Madrid (España) y Borussia Dortmund (Alemania).