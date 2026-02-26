Luego de definirse a los ochos clubes vencedores de los playoffs de la Champions League, este viernes 27 de febrero se realizará el sorteo de los octavos de final del torneo europeo más prestigioso, el mismo que tendrá como sede la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.

Como se recuerda, los equipos: Arsenal, Barcelona, Bayern Múnich, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting de Lisboa y Tottenham Hotspur, clasificaron a esta instancia de manera directa, culminada la fase regular del torneo.

En tanto, los clasificados en esta semana son: Atalanta, Atlético de Madrid, Bodø/Glimt, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Newcastle United, París Saint Germain, y el más campeón de la competición, Real Madrid.

Fechas de las rondas eliminatorias

Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026.

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026.

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026.

Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest).

Según dio a conocer la información del torneo, los clubes que se clasifican en los octavos de final siguen el camino del cuadro hasta la final y, al igual que en las rondas anteriores, el equipo que figura en la fila inferior de cada emparejamiento (ver el cuadro debajo) jugará el partido de vuelta de la eliminatoria correspondiente en condición de local.

Emparejamientos hasta el final de la Champions League. (Foto: UEFA)

Horarios del sorteo de Champions League

Esta se celebrará desde las 6:00 a.m. (hora peruana), 8:00 a.m. de Argentina y Chile, las 5:00 a.m. de México y las 12:00 p.m. de España. Culminada la fase regular del torneo, que tuvo la participación de 36 clubes, solo 8 avanzaron a los octavos de final, mientras que los 16 que le seguían en la tabla (del puesto 9 al 24), jugarán para alcanzar la mencionada fase.

¿Dónde ver el sorteo de Champions League?

El sorteo se transmitirá en América Latina a través de ESPN y la señal en Disney Plus. En México y España, el evento fue por SKY Sports y DAZN, respectivamente. Asimismo, cabe mencionar que UEFA TV transmitirá en línea para todo el mundo. No te pierdas todos los detalles en la señal de Depor.

TE PUEDE INTERESAR