Universitario de Deportes inició la temporada 2026 con la intención de que dos de sus baluartes en defensa como lo son Williams Riveros y Matías Di Benedetto jueguen sin ocupar plaza de extranjeros este año, luego de pasar por todo el proceso de nacionalización.

Sin embargo, y como es de conocimiento público, el primero de ellos no superó el examen requerido en Migraciones, por lo que se decidió que se le inscriba de manera regular, con su nacionalidad de origen, pues su compañero sí pasó satisfactoriamente las pruebas.

Lo que preocupa a la dirigencia crema es que a solo días del cierre del libro de pases en nuestro campeonato (15 de marzo), aún no existe fecha confirmada para la entrega del DNI del defensor argentino.

“Hay una preocupación en la ‘U’ por el tema de Matías Di Benedetto, sobre su DNI. Hablé con gente vinculada a la dirección deportiva, y consultaba sobre cómo iban a hacer, porque Migraciones no se pronuncia al respecto todavía, y me respondieron que aún no hay fecha. ‘Estamos esperando igual que los demás clubes sobre otras situaciones para ver si es que ya hay una respuesta’, dijeron”, reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de Max.

“Pregunté que pasaría si llegará quincena de marzo y no hay una solución, y respondieron que ‘perjudican al jugador y a nosotros, porque tenemos que ver qué hacer’. Claramente no va a haber un desamparo a Di Benedetto, tiene contrato con Universitario, pero sí hay una preocupación, porque también están otros casos como en Los Chankas, o jugadoras de fútbol femenino”, agregó el comunicador.

Di Benedetto anotó en el partido del tricampeonato en Tarma. (Foto: Liga 1)

En esa línea, remarcó que el cambio de gobierno, tras la salida de José Jerí, de alguna manera puede retrasar ciertos procesos en las entidades del Estado, por lo que solo queda esperar nuevas noticias e inscribir a uno de sus hombres clave en tricampeonato.

El defensor de 33 años llegó a la ‘U’ a inicios de 2023 y, desde entonces, ha ganado todos los campeonatos nacionales que jugó con camiseta crema. Pese a la llegada de nuevos zagueros en el camino, fue titular indiscutible con todos los entrenadores que pasaron por el club en estos años.

Javier Rabanal lo utilizó en algunos partidos de pretemporada, pero aún no puede alinearlo en un choque oficial. De no darse su inscripción, podría quedar sin jugar el Torneo Apertura, pero sí ser parte de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

