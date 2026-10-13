Desde las 9:00 pm horario peninsular, 3:00 pm ET y 1:00 pm Tiempo del Centro en CDMX , Galatasaray recibe a FC Barcelona en el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park de Estambul por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. Bajo el comando de Hansi Flick, el conjunto azulgrana tiene un inicio de temporada de ensueño con un invicto de ocho victorias en LaLiga y un aplastante debut en el torneo europeo con una goleada 5-1 al Feyennord, pero esta ocasión tendrá al frente a Avrupa Fatihi, que sufrió un traspié en su estreno al caer 3-1 ante Sporting de Lisboa y una derrota por igual marcador en su liga local contra Kasımpaşa. Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el partido FC Barcelona vs. Galatasaray en vivo, no te pierdas la transmisión vía TNT Sports y HBO Max.

El Galatasaray - FC Barcelona por la Champions League 2026 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, FC Barcelona vs. Galatasaray por UEFA Champions League 2026-27 en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Bayern Múnich vs. Real Madrid por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 este martes 13 de octubre.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, FC Barcelona vs. Galatasaray por UEFA Champions League 2026-27 en México?

Si deseas ver el partido FC Barcelona vs. Galatasaray por la Fecha 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 este martes 13 de octubre vía HBO MAX, debes contratar el servicio. Para ello, ten en cuenta lo siguiente:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge, ingresa al sitio oficial de HBO MAX. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

Descarga la app de HBO MAX para Android . Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo. Descarga la app de HBO MAX para iOS. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Después de indicarte que debes contratar el servicio de HBO MAX, te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes

2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes

2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes

2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

SARIYER, ESTAMBUL (TURQUÍA), 13/10/2026. Te presentamos los canales de TV y horarios para que puedas ver EN VIVO el partido entre Barcelona vs. Galatasaray por la UEFA Champions League. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

FC Barcelona vs. Galatasaray EN VIVO por UEFA Champions League 2026-27: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes, 13 de octubre de 2026

Martes, 13 de octubre de 2026 Lugar: Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, Estambul (Turquía)

Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, Estambul (Turquía) Horario: 1:00 p.m. CDMX

1:00 p.m. CDMX Canal TV: TNT Sports México

TNT Sports México Streaming: HBO Max México

Barcelona vs. Galatasaray se enfrentan por la Champions League, con la transmisión de ESPN, Disney Plus, HBO MAX, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones. (Video: FC Barcelona)