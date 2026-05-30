La final de la UEFA Champions League 2026 ya tiene protagonistas y promete un duelo de alto voltaje entre PSG y Arsenal este sábado 30 de mayo en el majestuoso Puskás Aréna. Dos gigantes del fútbol europeo se medirán en un partido que genera enorme expectativa y que definirá al nuevo campeón del continente en una noche cargada de intensidad, emociones y grandes figuras.
En México, miles de aficionados estarán atentos a la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO a través de televisión y plataformas digitales. TNT Sports y Max serán las señales encargadas de emitir el encuentro tanto por TV como vía streaming online en celulares, Smart TV, tablets y computadoras. Si quieres saber cómo ver PSG vs. Arsenal EN VIVO GRATIS, los canales disponibles y los horarios oficiales del partido, aquí encontrarás toda la información necesaria.
¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO para el PSG vs. Arsenal por la Champions League 2026 en México?
TNT Sports México será la señal encargada de transmitir la final de la UEFA Champions League 2026 entre PSG y Arsenal. Los aficionados podrán disfrutar del encuentro mediante distintos servicios de televisión de paga disponibles en el país.
Canales de TNT Sports en México
- Star TV: canal 417
- TotalPlay: canal 435
- Izzi: canales 610 (SD) y 912 (HD)
- Megacable: canales 410 (SD) y 1410 (HD)
- Dish: canales 370 (SD) y 870 (HD)
- Sky: canales 419 (SD) y 1419 (HD)
La numeración puede variar según la ciudad o el proveedor contratado.
¿Cómo ver Max EN VIVO para el PSG vs. Arsenal vía streaming online en México?
Además de la transmisión por televisión, la final también podrá seguirse online a través de Max México, plataforma que cuenta con los derechos de la UEFA Champions League en territorio mexicano.
Dispositivos compatibles con Max
- Computadoras y laptops
- Smartphones Android y iPhone
- Tablets
- Smart TV
- Consolas y dispositivos multimedia
¿Cómo contratar Max?
- Ingresando desde el sitio web oficial de Max
- Descargando la aplicación en Google Play Store
- Descargando la app desde App Store
Precios y planes de Max en México
Plan Básico con anuncios
- 149 pesos mensuales
- 1,179 pesos al año
Incluye:
- Dos dispositivos simultáneos
- Calidad Full HD
- Contenido con anuncios
Plan Estándar
- 199 pesos al mes
- 1,779 pesos anuales
Incluye:
- Dos dispositivos simultáneos
- Resolución Full HD
- Descargas offline
Plan Platino
- 249 pesos mensuales
- 2,397 pesos al año
Incluye:
- Hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo
- Calidad 4K y Dolby Atmos
- Hasta 100 descargas offline
¿A qué hora juegan PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026?
El partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal se jugará el sábado 30 de mayo de 2026.
Horarios por país
- México (CDMX): 10:00 a.m.
- Estados Unidos (ET): 12:00 p.m.
- Perú y Colombia: 11:00 a.m.
- Argentina, Brasil y Uruguay: 1:00 p.m.
- España: 6:00 p.m.
PSG vs. Arsenal: fecha, hora y dónde ver la final de Champions League 2026
- Torneo: UEFA Champions League 2025-26
- Partido: PSG vs. Arsenal
- Fecha: sábado 30 de mayo de 2026
- Hora en México: 10:00 a.m. (CDMX)
- TV: TNT Sports México
- Streaming: Max México
- Estadio: Puskás Aréna