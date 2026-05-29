Luego del unos vibrantes duelos de semifinales, París Saint-Germain (PSG) y Arsenal se verán las caras en la gran finalde la UEFA Champions League 2025-26 este sábado 30 de mayo, desde las 10:00 horas del Tiempo de Centro (12 p.m. ET / 11 a.m. PT) , en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Si quieres saber dónde ver el PSG vs. Arsenal en vivo por la final de la Champions League 2026, aquí te detallamos las señales disponibles según tu país, para que no te pierdas ningún momento del encuentro desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el compromiso podrá seguirse por streaming a través de CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX. En México, la transmisión estará a cargo de TNT Sports, HBO Max y FOX One.

Para los países de Latinoamérica —incluidos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— el partido se verá por ESPN, ESPN 2 y Disney Plus. Además, FOX Sports tendrá una cobertura especial en Argentina.

En España, el duelo entre Bayern Múnich y PSG será transmitido en directo por TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, fuboTV y Movistar Plus+.

Descubre quién ganó el partido PSG vs. Arsenal en la final de la Champions League 2026, así como el marcador final en directo online y cómo se definió el título europeo tras un intenso enfrentamiento futbolístico disputado en la cancha del Puskás Aréna de Budapest. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini

¿A qué hora juega y qué canal transmite PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming España 18:00 TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, fuboTV y Movistar Plus+ Estados Unidos 12 pm ET / 9 am PT CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX México 10:00 TNT Sports, HBO Max y FOX One Costa Rica 10:00 ESPN Norte y Disney Plus Premium Norte El Salvador 10:00 ESPN Norte y Disney Plus Premium Norte Nicaragua 10:00 ESPN Norte y Disney Plus Premium Norte Honduras 10:00 ESPN Norte y Disney Plus Premium Norte Guatemala 10:00 ESPN Norte y Disney Plus Premium Norte Colombia 11:00 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 11:00 ESPN y Disney Plus Premium Panamá 11:00 Bluu Perú 11:00 ESPN y Disney Plus Premium Canadá 12:00 DAZN y fuboTV Puerto Rico 12:00 CBS, ViX y NAICOM Rep. Dominicana 12:00 ESPN Norte y Disney Plus Premium Norte Bolivia 12:00 ESPN y Disney Plus Premium Venezuela 12:00 ESPN y Disney Plus Premium Paraguay 13:00 ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium Chile 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Argentina 13:00 ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium Uruguay 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Brasil 13:00 TNT, SBT, Zapping, Claro TV+, HBO Max, Sky+ y Vivo Play Reino Unido 17:00 TNT Sports 1, TNT Sports Ultimate, HBO Max y BBC Radio 5 Live Alemania 18:00 ZDF, DAZN y DAZN1 Francia 18:00 Canal+, M6, Molotov, M6+, Free, 6play, Canal+ Foot y myCANAL Italia 18:00 Sky Sport, NOW y Sky Go

¿Qué canal transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido París Saint-Germain (PSG) vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 se podrá ver en vivo con narración en inglés por CBS y en español mediante TUDN USA y la plataforma ViX, mientras que en inglés estará disponible en el servicio de streaming Paramount+; además, DAZN y fuboTV también ofrecerán la transmisión oficial del encuentro en territorio estadounidense, tanto en Smart TV como en dispositivos móviles.

CBS

Paramount+

fuboTV

TUDN USA

DAZN USA

TUDN.com

TUDN App

ViX

¿Qué canal transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, los aficionados podrán seguir el partido París Saint-Germain (PSG) vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 a través de la señal de CBS, ViX y NAICOM, plataformas que cuentan con los derechos oficiales para transmitir el encuentro en vivo y online para el público puertorriqueño.

CBS

ViX

NAICOM

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en Canadá?

En Canadá, el duelo entre Bayern Múnich y París Saint-Germain (PSG) por la final de la Champions League 2026 se verá EN VIVO a través de DAZN y fuboTV, servicios de streaming que emitirán el partido en exclusividad para el territorio canadiense.

DAZN

fuboTV

¿Qué canal transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en España?

En España, el partido París Saint-Germain (PSG) vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 se transmitirá en directo a través de TVE La 1 y Movistar Liga de Campeones, así como las señales de RTVE Play, Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la cobertura completa del encuentro desde París.

TVE La 1

RTVE Play

Movistar+

Movistar Liga de Campeones

fuboTV

Movistar Plus+

¿Qué canal transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en México?

En México, el partido París Saint-Germain (PSG) vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 será transmitido EN VIVO por televisión y streaming por TNT Sports, HBO Max y FOX One, plataformas que cuentan con los derechos del torneo europeo para el territorio mexicano.

TNT Sports

HBO Max

FOX One

¿Qué canal transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en Argentina?

En Argentina, el París Saint-Germain (PSG) vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 se verá EN VIVO a través de ESPN en televisión por cable y satélite, mientras que FOX Sports también brindará una cobertura especial del partido; además, el duelo estará disponible en streaming por Disney Plus Premium, que comparte los derechos con ESPN para la región.

ESPN

FOX Sports

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido PSG vs. Bayern Múnich por la final de la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.

ESPN

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en Brasil?

En Brasil, el enfrentamiento entre Bayern Múnich y París Saint-Germain (PSG) por la final de la Champions League 2026 contará con una amplia oferta: se verá EN VIVO por TNT y SBT, y además estará disponible en servicios de TV y streaming como Zapping, Claro TV Plus, HBO Max, Sky Plus y Vivo Play, que distribuirán la señal oficial del encuentro.

TNT

SBT

Zapping

Claro TV+

HBO Max

Sky+

Vivo Play

¿Qué canal transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en Chile?

En Chile, el partido París Saint-Germain (PSG) vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 se podrá ver EN VIVO a través de ESPN en televisión de pago y mediante Disney Plus Premium en streaming, que transmitirá el encuentro para suscriptores chilenos.

ESPN

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en Colombia?

En Colombia, el duelo París Saint-Germain (PSG) vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 será transmitido EN VIVO por ESPN en TV de paga y estará disponible en Disney Plus Premium para quienes prefieran seguirlo vía streaming.

ESPN

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido París Saint-Germain (PSG) vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 se verá EN VIVO a través de ESPN Norte en televisión y también estará disponible en la plataforma Disney Plus Premium Norte para su transmisión online.

ESPN Norte

Disney Plus Premium Norte

¿Qué canal transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el París Saint-Germain (PSG) vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO mediante ESPN en TV por suscripción y estará disponible en Disney Plus Premium para quienes opten por verlo vía streaming.

ESPN

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en El Salvador?

En El Salvador, los aficionados podrán ver EN VIVO el partido París Saint-Germain (PSG) vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 a través de ESPN Norte en televisión y Disney Plus Premium Norte en streaming, que comparten la cobertura de la competencia en la región.

ESPN Norte

Disney Plus Premium Norte

¿Qué canal transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido París Saint-Germain (PSG) vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 será transmitido EN VIVO por ESPN Norte en TV de paga y estará disponible mediante Disney Plus Premium Norte para su visualización online.

ESPN Norte

Disney Plus Premium Norte

¿Qué canal transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en Honduras?

En Honduras, el encuentro París Saint-Germain (PSG) vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 se verá EN VIVO gracias a la señal de ESPN Norte y a la plataforma Disney Plus Premium Norte, que emitirá el partido para sus suscriptores en el país.

ESPN Norte

Disney Plus Premium Norte

¿Qué canal transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido París Saint-Germain (PSG) vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO a través de ESPN Norte en televisión y por Disney Plus Premium Norte para quienes prefieran la opción de streaming.

ESPN Norte

Disney Plus Premium Norte

¿Qué canal transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en Panamá?

En Panamá, el duelo París Saint-Germain (PSG) vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 se verá EN VIVO mediante la plataforma Bluu en streaming, que cuentan con los derechos del torneo en este país.

Bluu

¿Qué canal transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido París Saint-Germain (PSG) vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN en televisión, mientras que Disney Plus Premium ofrecerá la señal en streaming para suscriptores paraguayos.

ESPN

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en Perú?

En Perú, el París Saint-Germain (PSG) vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 se verá EN VIVO a través de ESPN en TV de pago, y también estará habilitada la transmisión online mediante Disney Plus Premium, que comparte los derechos con ESPN para el territorio peruano.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en República Dominicana?

En República Dominicana, el partido París Saint-Germain (PSG) vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 será transmitido EN VIVO por ESPN Norte en televisión y podrá verse vía streaming en Disney Plus Premium Norte, que cubre el encuentro para la región caribeña.

ESPN Norte

Disney Plus Premium Norte

¿Qué canal transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido París Saint-Germain (PSG) vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO mediante ESPN en TV de pago y a través de Disney Plus Premium en streaming, donde se ofrecerá la señal oficial del encuentro.

ESPN

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de la Champions League 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el duelo París Saint-Germain (PSG) vs. Arsenal por la Champions League 2026 se verá EN VIVO por ESPN en televisión y estará disponible vía streaming en Disney Plus Premium, plataforma que compartirá la cobertura con la cadena deportiva.

ESPN

Disney Plus Premium

¿A qué hora juega el PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026?

México: 10:00

Costa Rica: 10:00

El Salvador: 10:00

Nicaragua: 10:00

Guatemala: 10:00

Honduras: 10:00

Perú: 11:00

Panamá: 11:00

Colombia: 11:00

Ecuador: 11:00

Bolivia: 12:00

Venezuela: 12:00

Chile: 13:00

Puerto Rico: 13:00

Rep. Dominicana: 13:00

Paraguay: 13:00

Argentina: 13:00

Brasil: 13:00

Uruguay: 13:00

Reino Unido: 17:00

Alemania: 18:00

España: 18:00

Italia: 18:00

Francia: 18:00

Horarios en Estados Unidos

Estados Unidos (ET): 12 p.m. en Nueva York, Miami, Washington D. C.

Estados Unidos (CT): 11 a.m. en Chicago, Dallas, Houston

Estados Unidos (MT): 10 a.m. en Denver, Salt Lake City

Estados Unidos (PT): 9 a.m. en Los Ángeles, San Francisco, Seattle

Horario, TV y dónde ver en vivo el PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2025-26

Fecha : Miércoles 6 de mayo 2026

: Miércoles 6 de mayo 2026 Partido : PSG vs. Arsenal, por la vuelta de la semifinal de la Champions League 2025-26

: PSG vs. Arsenal, por la vuelta de la semifinal de la Champions League 2025-26 Hora : 3 p.m. ET / 12 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI)

: 3 p.m. ET / 12 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI) Canales TV : ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés)

: ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés) Streaming : Disney Plus, ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), FOX One, FOX Sports, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, ViX Premium, TUDN y DAZN

: Disney Plus, ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), FOX One, FOX Sports, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, ViX Premium, TUDN y DAZN Estadio: Allianz Arena de Múnich, Alemania

Revisa esta nota para que sepas en qué canal se puede ver el PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

TL;DR del PSG vs. Arsenal (final Champions 2026)

PSG y Arsenal llegan a la gran final de la Champions en el Puskás Aréna tras una serie de semifinales cargadas de goles por un lado (los parisinos eliminaron a Bayern Múnich por un marcador global de 6-5) y un férreo muro defensivo por el otro (los londinenses se impusieron 2-1 al Atlético Madrid en el global).

El PSG afronta el viaje a Hungría con la duda de Achraf Hakimi, lateral clave que sufrió una lesión en la pierna derecha en los minutos finales de la ida y estuvo fuera de acción por varias semanas, por lo que Luis Enrique podría alinearlo en su banda derecha para el decisivo encuentro.

La definición por el título se decide por el marcador final y, si hay empate tras los 90 minutos en Múnich, habrá prórroga y penales según el reglamento UEFA.

PSG jugará su tercera final (cayó 1-0 ante Bayern en 2020) y buscará su segundo título consecutivo en Champions League tras aplastar 5-0 al Inter Milán en la temporada anterior, mientras que Arsenal disputará su segunda final, siendo la primera la de la temporada 05/06 en la que cayó ante el FC Barcelona.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026

¿Cuándo y a qué hora se juega la final?

El partido se disputará el sábado 30 de mayo de 2026. La UEFA programó un nuevo horario de inicio a las 18:00 horas (CEST / hora local de España) para facilitar los vuelos de regreso de los aficionados.

¿Cuáles son los horarios internacionales de transmisión de la final?

México (CDMX): 10:00 horas

10:00 horas Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 horas

11:00 horas Estados Unidos (ET): 12:00 horas

12:00 horas Argentina, Chile, Uruguay: 13:00 horas

¿Dónde se juega el encuentro?

En el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿Cómo clasificó el PSG?

El club parisino llega como el vigente campeón del torneo tras conquistar la edición 2025. En las semifinales de 2026, eliminó al Bayern Múnich con un marcador global de 6-5 (ganó 5-4 en la ida y empató 1-1 en la vuelta).

¿Cómo clasificó el Arsenal?

Los Gunners regresan a una final de Champions League tras 20 años de ausencia (su última vez fue en 2006). El equipo de Mikel Arteta llega con la moral alta tras coronarse campeón de la Premier League y avanzar invicto en esta competición continental. Selló su boleto a Budapest al superar al Atlético de Madrid con un global de 2-1 (1-1 en la ida y victoria 1-0 en el Emirates Stadium).

Historial y Estadísticas Recientes

El balance histórico en la UEFA Champions League favorece ligeramente al equipo de París:

Criterio Paris Saint-Germain Arsenal FC Historial Directo (UCL) 2 victorias 1 victoria Empates entre ambos 2 empates 2 empates Títulos de Champions 1 título (2025) 0 títulos (Subcampeón 2006) Palmarés de Liga local 2026 Campeón Ligue 1 Campeón Premier League

¿Qué pasa en caso de empate?

Si los 90 minutos reglamentarios terminan en igualdad, se jugará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos cada uno. De persistir el empate, el campeón de la Orejona se definirá mediante una tanda de penaltis.

¿Qué premios adicionales se llevará el ganador?

Además del trofeo europeo, el vencedor asegurará su cupo directo para la fase de liga de la próxima Champions League, disputará la Supercopa de Europa, participará en la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 y clasificará al Mundial de Clubes de la FIFA de 2029.