PSG vs. Bayern Munich EN VIVO: se juegan el título de la Champions League en Lisboa

PSG y Bayern Munich se miden este domingo 23 de agosto por la gran final de la Champions League 2020 en partido que se llevará a cabo en el estadio Da Luz de la localidad de Lisboa (Portugal). El partido está programado para las 2 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de FOX Sports y ESPN 2. Movistar Partidazo y Mitele Plus serán las señales encargadas para España.

Liderado por Neymar, con ansias de guiar a PSG hacia su primer título de Liga de Campeones, el elenco parisino se verá las caras con Bayern Munich, que ha dado una exhibición de juego colectivo en los últimos meses.

Liderado por Neymar, con ansias de guiar a PSG hacia su primer título de Liga de Campeones, el elenco parisino se verá las caras con Bayern Munich, que ha dado una exhibición de juego colectivo en los últimos meses. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio da Luz.

PSG vs. Bayern Munich horarios del partido

México - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Venezuela - 3:00 p.m.

Chile - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

“No sólo están hablando, están cumpliendo”, aseguró estos días el técnico del PSG, Thomas Tuchel, en clara referencia a sus máximas estrellas, Neymar y Mbappé, que durante toda la Fase Final disputada en Lisboa se han mostrado muy eficientes en ataque, junto con el argentino Ángel Di María.

El espíritu altamente ofensivo del Bayern Munich, su defensa siempre adelantada y la vocación de ataque de sus laterales pueden ser un alto riesgo ante la velocidad de Neymar y Mbappé.

Sin embargo, es poco probable que el entrenador de Bayern Munich, Hansi Flick, se decida a hacer cambios de fondo para la final.

En lo táctico, Flick ha apostado siempre por el mismo esquema. En lo personal podría recurrir a Benjamin Pavard, que volvió a la cancha en la semifinal contra el Olympique Lyon en la segunda parte, lo que le permitirá desplazar a Joshua Kimmich al centro del campo para buscar más estabilidad en esa zona.

Cierta duda había en torno al central Jerome Boateng, que tuvo que ser sustituido en el descanso ante el Lyon por Niklas Süle debido a problemas musculares.

En la delantera la única variante posible sería el ingreso de Kingsley Coman por Ivan Perisic, aunque el rendimiento del croata contra el Barcelona y el Lyon hace que eso no sea demasiado probable.

Tras la épica victoria en el descuento frente al Atalanta, el PSG ha exhibido el espíritu de liderazgo del brasileño Neymar, basado en pases, regates y su hambre por brillar en el campo, a pesar de que aún no ha estrenado su cuenta goleadora en el torneo lisboeta.

Sin Mbappé y Di María en el terreno de juego, Tuchel optó por el 4-3-1-2 y ya con las estrellas francesa y argentina en el once inicial el técnico galo regresó al 4-3-3, que presumiblemente repetirá este domingo para desbordar a la defensa bávara.

Para Beckenbauer, el París SG “no tiene puntos débiles”

Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol alemán, opinó que el París Saint-Germain "no tiene puntos débiles" y que todos sus jugadores saben elevarse al nivel necesario para acompañar a Neymar y Kylian Mbappé.

"Es un súper equipo, equilibrado y completo", dijo el tres veces campeón en la máxima competición europea con el Bayern de Múnich (1974, 75, 76), citado por la web alemana Sport1 antes de la final de la 'Champions', el domingo en Lisboa.

"Me gustan", añadió el 'Kaiser', de 74 años. "Cuando el Bayern jugó contra el Barcelona (8-2), siempre tuve la sensación de que tenían puntos débiles y que podíamos utilizarlos. No es el caso con el París. No tienen puntos débiles. Incluso comparados a Neymar y Kylian Mbappé, no hay ningún jugador que no esté a la altura".

Beckenbauer considera por tanto que la final está “50/50”, porque el Bayern está en estos momentos al mayor nivel posible. “Todos me impresionan”, dijo. “Han cometido muy pocos errores últimamente y tenemos con Manuel Neuer un arquero de clase mundial que también puede compensar un error. Todo está ahí: la frescura, el entusiasmo, la vida de grupo”.

PSG vs. Bayern Múnich: probables alineaciones

PSG: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Herrera; Di María, Neymar y Mbappé.

Bayern Múnich: Neuer; Kimmich, Boateng o Süle, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic y Lewandowski.

Con información de EFE.





