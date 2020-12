Los enfrentamientos de los octavos de final de la Champions League quedarán definidos por sorteo este lunes 14 de diciembre en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. La ceremonia se iniciará a las 6:00 de la mañana (hora peruana) y será transmitida a través de UEFA TV. Sigue todas las incidencias que Depor.com trae desde temprano para todos los fanáticos del fútbol. Se vienen los partidazos.

¿Veremos en octavos un doble enfrentamiento entre la Juventus de Cristiano Ronaldo y el FC Barcelona de Lionel Messi? ¿Un ‘Klassiker’ entre el Bayern de Múnich, vigente campeón, y el Borussia Dortmund? ¿Y un Manchester City-Liverpool? No, imposible.

Según el reglamento, el sorteo no puede emparejar a dos equipos que se hayan enfrentado en la misma llave en la fase de grupos, ni a dos conjuntos del mismo campeonato.

Sorteo Champions League: horarios y canales

Perú | 6:00 a.m. | ESPN Play, UEFA TV

España | 12:00 p.m. | UEFA TV, Movistar, Real Madrid TV, Barça TV, LaLiga TV BAR

Colombia | 6:00 a.m. | ESPN Play, UEFA TV

Ecuador | 6:00 a.m. | ESPN Play, UEFA TV

Argentina | 8:00 a.m. | ESPN Play, UEFA TV

Chile | 8:00 a.m. | ESPN Play, UEFA TV

Por lo demás, el proceso obedece unas reglas simples. Los 16 equipos parten de dos bombos diferentes, según su recorrido en la fase de grupos: por un lado, los ganadores de las llaves (llamados cabezas de serie), y por el otro, los segundos de grupo.

Un equipo del bombo 1 y otro del bombo 2 quedarán emparejados para formar la primera eliminatoria y así sucesivamente hasta el octavo y último enfrentamiento.

Los cabezas de serie cuentan con dos ventajas: medirse a un rival teóricamente más débil y disputar el partido de vuelta, decisivo para la clasificación, en su propio estadio.

Bombo 1

- Bayern de Múnich

- Borussia Dortmund

- Real Madrid

- Manchester City

- Liverpool

- Chelsea

- Juventus

- PSG

Bombo 2

- Atlético de Madrid (ESP)

- Barcelona

- Sevilla

- Porto

- RB Leipzig

- Borussia Mönchengladbach

- Lazio

- Atalanta

Los partidos de ida de octavos de final están previstos para los días 16, 17, 23 y 24 de febrero de 2021 y los de vuelta para el 9, 10, 16 y 17 de marzo.

La otra mitad de la gloria

La UEFA también sorteará los emparejamientos de dieciseisavos de final de la Europa League. En el sorteo estarán los 12 ganadores de grupo y los 12 segundos, además de los ocho equipos que pasan a la competición como terceros en sus grupos de la Liga de Campeones. De éstos los cuatro con mejor balance serán cabezas de serie -Ajax, Brujas, Manchester United y Shakhtar Donetsk-.

Cabezas de serie: Milan (ITA, Grupo H), Arsenal (ING, B), Ajax (NED), Brujas (BEL), Dínamo de Zagreb (CRO, K), Hoffenheim (GER, L), Leicester (ING, G), Leverkusen (GER, C), Manchester United (ING), Nápoles (ITA, F), PSV Eindhoven (NED, E), Rangers (SCO, D),Roma (ITA, A), Shakhtar Donetsk (UKR), Tottenham (ING, J) y Villarreal (ESP, I).

No cabezas de serie: Amberes (BEL, segundo Grupo J), Benfica (POR, D), Braga (POR, G), Estrella Roja (SRB, L), Dynamo Kyiv (UKR/Liga Campeones), Granada (ESP, E), Krasnodar (RUS/Liga Campeones), LOSC Lille (FRA, H), Maccabi Tel-Aviv (ISR, I), Molde (NOR, B), Olympiacos (GRE/Liga Campeones), Real Sociedad (ESP, F), Salzburgo (AUT/Liga Campeones), Slavia Praga (CZE, C), Wolfsburgo (AUT, K) y Young Boys (SUI, A).

Otro de los condicionantes del sorteo evitará que los equipos de Rusia y Ucrania queden emparejados. Los partidos de ida se jugaran el jueves 18 de febrero y los de vuelta el día 25 de ese mes.